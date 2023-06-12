Національна збірна України зіграла внічию 3:3 проти команди Німеччини. У дебютному поєдинку Сергія Реброва "синьо-жовті" були близькими до історичної перемоги над "Орлами", пише 24 Канал.
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Підопічні Реброва до 83-ї хвилини поєдинку вели в рахунку з перевагою у два м'ячі. У "синьо-жовтих" дублем відзначився Циганков, ще один м'яч зрізав у власні ворота Рюдігер, а у Німеччини відзначився Фюллькруг.
Проте такий перебіг подій в ювілейному 1000-му матчі не влаштовував команду Фліка. За 7 хвилин до завершення Хаверц виграв боротьбу у беспорадного Матвієнка та скоротив розрив у рахунку до мінімуму 2:3.
Відео голу Хаверца
А на останній хвилині основного часу Соболь сфолив на тому ж Хаверці. Вирок арбітра чітко виконав Кімміх.
Відео голу Кімміха