Національна збірна України зіграла внічию 3:3 проти команди Німеччини. У дебютному поєдинку Сергія Реброва "синьо-жовті" були близькими до історичної перемоги над "Орлами", пише 24 Канал.

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Підопічні Реброва до 83-ї хвилини поєдинку вели в рахунку з перевагою у два м'ячі. У "синьо-жовтих" дублем відзначився Циганков, ще один м'яч зрізав у власні ворота Рюдігер, а у Німеччини відзначився Фюллькруг.

Проте такий перебіг подій в ювілейному 1000-му матчі не влаштовував команду Фліка. За 7 хвилин до завершення Хаверц виграв боротьбу у беспорадного Матвієнка та скоротив розрив у рахунку до мінімуму 2:3.

Відео голу Хаверца

А на останній хвилині основного часу Соболь сфолив на тому ж Хаверці. Вирок арбітра чітко виконав Кімміх.

Відео голу Кімміха

Нагадаємо, що з таким же рахунком завершився поєдинок Україна – Німеччина у 2011 році. Тоді теж суперники забили по 3 голи.