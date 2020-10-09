В субботу, 10 октября, сборная Украины проведет домашний матч против Германии в рамках Лиги наций. Посмотреть этот матч можно будет на стадионе, по телевидению и онлайн. А также трансляция будет на сайте Спорт24.

На матч Украина – Германия позволили пустить не более 30% от вместимости трибун. Учитывая, что НСК "Олимпийский" вмещает 70,5 тысяч зрителей, то на трибуны попадет только чуть более 21 тысячи болельщиков. Остальным же придется смотреть матчи по телевидению или онлайн.

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Матч Украина – Германия покажут два телеканала: "Украина" и "Футбол 1". В обоих случаях это будет одна и та же трансляция с теми же комментаторами. Трансляция начнется в 21:35, а сам матч – в 21:45.

Перед тем на канале "Футбол 1" выйдет в прямом эфире программа "Главная команда". Эксперты в студии и на футбольном поле перед игрой расскажут основные новости по игре. После матча они же проанализируют матч с комментариями игроков.

Смотреть онлайн матч Украина – Германия можно будет на видеосервисе Oll.tv. Доступ к просмотру видео на этом сервисе платный – от 109 гривен за месячный абонемент на канале "Футбол 1/2/3" до 189 гривен за подписку xtra sport oll inclusive.

Текстовую онлайн-трансляцию матча Украина – Германия проведет и сайт Спорт24. Она будет доступна за час до игры.

В каком состоянии Украина подходит к матчу с Германией

После яркого выступления в 2019 году, в 2020 году дела у сборной Украины пошли не лучшим образом. Команда вместе не играла 10 месяцев из-за пандемии коронавируса. А в первом матче после длительного перерыва победила дома Швейцарию.

И после этого были поражения на выезде с итоговым счетом 11:1. "Сине-желтые" уступили Испании 4:0. А за три дня до матча с Германией проиграли Франции 7:1. Это поражение стало самым крупным в истории украинской сборной.

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У немцев тоже не лучше ситуация. Команда пока без побед в 2020 году. Команда трижды сыграла вничью против Испании (1:1), Швейцарии (1:1) и Турции (3:3).