Сборная Украины в субботу, 10 октября, играет матч Лиги наций против сборной Германии. В Киеве на НСК "Олимпийский" этот матч начнется в 21:45.

Сборная Украины этот матч будет проводить на фоне проблем с коронавирусом – ряд игроков донецкого "Шахтера" не сумел прибыть в расположение команды, ведь они отправились на самоизоляцию.

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Кроме того, этот матч проходит через три дня после разгромного поражения 7:1 от сборной Франции в товарищеском матче. До этого украинцы никогда не пропускали семь голов за один матч. Максимум – четыре. В том числе и от сборной Германии.

Германия тоже имеет ряд проблем – команды не выиграла ни одного матча в 2020 году – все три игры закончились вничью.