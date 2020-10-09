У суботу, 10 жовтня, збірна України проведе домашній матч проти Німеччини в рамках Ліги націй. Переглянути цей матч можна буде на стадіоні, по телебаченні та онлайн. А також трансляція буде на сайті Спорт24.

На матч Україна – Німеччина дозволили пустити не більш як 30% глядачів від місткості трибун. Зважаючи, що НСК "Олімпійський" вміщає 70,5 тисяч глядачів, то на трибуни потрапить лише трохи більш як 21 тисячі вболівальників. Решті ж доведеться дивитися матчі по телебаченні чи онлайн.

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Матч Україна – Німеччина покажуть два телеканали: "Україна" та "Футбол 1". В обох випадках це буде одна і та ж трансляція з тими ж коментаторами. Трансляція розпочнеться о 21:35, а сам матч – о 21:45.

Перед тим на каналі "Футбол 1" вийде в прямому ефірі програма "Головна команда". Експерти в студії та на футбольному полі перед грою розкажуть основні новини щодо гри. Після матчу вони ж проаналізують матч з коментарями гравців.

Дивитися онлайн матч Україна – Німеччина можна буде на відеосервісі Oll.tv. Доступ до перегляду відео на цьому сервісі платний – від 109 гривень за місячний абонемент на канали "Футбол 1/2/3" до 189 гривень за підписку xtra sport oll inclusive.

Текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Німеччина проведе і сайт Спорт24. Вона буде доступна за годину до гри.

В якому стані Україні підходить до матчу з Німеччиною

Після яскравого виступу у 2019 році, у 2020 році справи у збірної України пішли не найкраще. Команда разом не грала 10 місяців через пандемію коронавірусу. А в першому матчі після тривалої перерви перемогла вдома Швейцарію.

Та після цього були поразки на виїзді із підсумковим рахунком 11:1. "Синьо-жовті" поступилися Іспанії 4:0. А за три дні до матчу з Німеччиною програли Франції 7:1. Ця поразка стала найбільшою в історії української збірної.

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У німців теж не краща ситуація. Команда поки без перемог у 2020 році. Команда тричі зіграла внічию проти Іспанії (1:1), Швейцарії (1:1) та Туреччини (3:3).