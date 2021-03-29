Сборная Украины 28 марта расписала мировую в матче 2 тура отбора на чемпионат мира-2022 с Финляндией. Александр Караваев стал лучшим на футбольном поле.

Лучший игрок матча

Сборные Украины и Финляндии не смогли определить победителя во встрече и завершили матч со счетом 1:1. Специализированный портал WhoScored определил неожиданного героя матча.

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Самые высокие оценки за игру получил фланговый защитник украинской команды Александр Караваев. Футболист выполнил большой объем работы и оформил ассист на Жуниора Мораеса. Портал поставил "динамовцу" 7.7. Это самый высокий балл среди всех участников поединка.

Второе место в составе украинской сборной занял активный Руслан Малиновский – 7.5. А тройку лидеров замкнул Мораес – 7.1. Нападающий забил свой первый гол в футболке "сине-желтых".

Виталий Миколенко, который фатально обрезался у собственных ворот, стал худшим игроком в поединке – только 4.5. Такой низкой оценки за матч не получал ни один из футболистов.

В финской команде лучшим стал полузащитник Расмус Шуллер – 7.5. Автор реализованного пенальти Пукки получил 7.3.

Следующий матч Украина сыграет 31 марта против Казахстана. Поединок состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало встречи в 21: 45.



Украина – Финляндия: оценки за игру / Скриншот с WhoScored