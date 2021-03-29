Збірна України 28 березня розписала мирову у матчі 2 туру відбору на чемпіонат світу-2022 з Фінляндією. Олександр Караваєв став найкращим на футбольному полі.

Найкращий гравець матчу

Збірні України та Фінляндії не змогли визначити переможця у зустрічі та завершили матч з рахунком 1:1. Спеціалізований портал WhoScored визначив несподіваного героя матчу.

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Найвищі оцінки за гру отримав фланговий захисник української команди Олександр Караваєв. Футболіст виконав великий обсяг роботи та оформив асист на Жуніора Мораеса. Портал поставив "динамівцю" 7.7. Це найвищий бал серед усіх учасників поєдинку.

Друге місце у складі української збірної посів активний Руслан Маліновський – 7.5. А трійку лідерів замкнув Мораес – 7.1. Нападник забив свій перший гол у футболці "синьо-жовтих".

Віталій Миколенко, який фатально обрізався біля власних воріт, став найгіршим гравцем у поєдинку – лише 4.5. Такої низької оцінки за матч не отримував жоден з футболістів.

У фінській команді найкращим став півзахисник Расмус Шуллер – 7.5. Автор реалізованого пенальті Пуккі отримав 7.3.

Наступний матч Україна зіграє 31 березня проти Казахстану. Поєдинок також відбудеться на НСК "Олімпійський" у Києві. Початок зустрічі о 21:45.



Україна – Фінляндія: оцінки за гру / Скриншот з WhoScored