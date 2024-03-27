Как Украина выступала на Евро: скандал в Донецке, провал Фоменко и спасительный гол Довбыка
Сборная Украины уже трижды участвовала на чемпионатах Европы и результаты были совершенно разными. Предлагаем вспомнить, как наша команда отбиралась и играла на главных континентальных форумах.
Сборная Украины успешно прошла квалификацию на Евро-2024. Команда Сергея Реброва не преодолела групповую стадию, но сумела пройти Боснию и Герцеговину и Исландию в плей-офф. Для нашей команды это уже четвертый выход на чемпионат Европы, причем подряд. 24 канал вспоминает, как Украина ранее выступала на континентальных первенствах.
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ЕВРО-2012
Участие на своем первом чемпионате Европы Украина не получала через квалификацию. Это право наша страна получила в 2007-м, когда УЕФА выбрал Украину и Польшу хозяевами Евро-2012. Таким образом, "сине-желтые" не проходили отбор, вместо него команда сыграла аж 25 товарищеских матчей:
- Украина – Литва 4:0
- Украина – Румыния 3:2
- Норвегия – Украина 0:1
- Украина – Нидерланды 1:1
- Польша – Украина 1:1
- Украина – Чили 2:1
- Украина – Канада 2:2
- Бразилия – Украина 2:0
- Швейцария – Украина 2:2
- Румыния – Украина 2:2 (пен. – 2:4)
- Швеция – Украина 1:1 (пен. – 4:5)
- Украина – Италия 0:2
- Украина – Узбекистан 2:0
- Украина – Франция 1:4
- Украина – Швеция 0:1
- Украина – Уругвай 2:3
- Чехия – Украина 4:0
- Украина – Болгария 3:0
- Эстония – Украина 0:2
- Украина – Германия 3:3
- Украина – Австрия 2:1
- Израиль – Украина 2:3
- Украина – Эстония 4:0
- Австрия – Украина 3:2
- Украина – Турция 0:2
Как видно, статистика довольно посредственная – 10 побед при семи ничьих и восьми поражениях. При этом подготовка к домашнему Евро запомнилась скандалами с тренерской должностью.
Федерация сделала ставку на Мирона Маркевича, который начал готовить команду к домашнему турниру, но после четырех игр (+3 = 1-0) ушел с должности из-за конфликта между ФФУ и Металлистом, где он продолжал работать тренером.
На следующие восемь матчей исполняющим обязанности стал Юрий Калитвинцев (+1=5-2), а с апреля 2011-го должность доверили уже проверенному Олегу Блохину. Именно он выводил Украину в четвертьфинал чемпионата мира-2006.
Результаты спаррингов при старом-новом тренере были такими же посредственными (+6 = 1-6), но на самом Евро команда не ударила лицом в грязь. Правда, и задачу по выходу из группы Украина не выполнила.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Англия
|2
|1
|0
|5-3
|7
|2
|Франция
|1
|1
|1
|3-3
|4
|3
|Украина
|1
|0
|2
|2-4
|3
|4
|Швеция
|1
|0
|2
|5-5
|3
Стартовую игру против Швеции в Киеве "сине-желтые" выиграли на характере. После гола Златана Ибрагимовича дублем после подач с флангов отметился Андрей Шевченко. А вот две встречи против топ-сборных в Донецке наша команда проиграла.
Как Украина одолела Швецию:
Французы выиграли довольно комфортно, хотя тот матч прерывал сильный ливень на час с лишним. А в решающей встрече с англичанами все решил гол от Руни и скандальное решение от Виктора Кашшаи. Судья не засчитал очевидный гол Марко Девича.
Видео незасчитанного гола Девича:
Тогда Джон Терри выбил мяч из своих ворот уже после того, как тот пересек линию. Однако ради справедливости стоит сказать, что у Милевского, который сбрасывал на Девича, был явный офсайд. Но арбитр проспал и этот момент. В конце концов Украина финишировала в группе на третьей строчке.
Все матчи на Евро-2012:
|ДАТА
|ГОРОД
|МАТЧ
|СЧЕТ
|ГОЛЫ
|11 июня
|Киев
|Украина – Швеция
|2:1
|Шевченко, 55, 62 – Ибрагимович, 52
|15 июня
|Донецк
|Украина – Франция
|0:2
|Менез, 53, Кабай, 56
|19 июня
|Донецк
|Англия – Украина
|1:0
|Руни, 48
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ЕВРО-2016
Отбор на следующее Евро проходил на позитивной ноте, но все же с несколькими ложками дегтя. Тренировать команду остался Михаил Фоменко, который едва не вывел Украину на Мундиаль-2014. Тогда в плей-офф наша сборная обыграла Францию дома 2:0, но на выезде провалилась (0:3).
Формат и состав соперников в квалификации на Евро давал оптимизм. Прямые конкуренты – кризисная Испания и посредственная Словакия. Более того, это был первый чемпионат Европы с 24-мя командами. Поэтому напрямую на турнир выходили топ-2 команды группы, а третье место попадало в стыковые встречи.
Однако если с Беларусью, Люксембургом и Македонией украинцы взяли максимум очков, то против главных фаворитов – лишь один балл (гостевые 0:0 со словаками). Ключевым стало поражение нашему прямому конкуренту дома в стартовой игре.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Испания
|9
|0
|1
|23-3
|27
|2
|Словакия
|7
|1
|2
|17-8
|22
|3
|Украина
|6
|1
|3
|14-4
|19
|4
|Беларусь
|3
|2
|5
|8-14
|11
|5
|Люксембург
|1
|1
|8
|6-27
|4
|6
|Македония
|1
|1
|8
|6-18
|4
- Украина – Словакия 0:1
- Беларусь – Украина 0:2
- Украина – Македония 1:0
- Люксембург – Украина 0:3
- Испания – Украина 1:0
- Украина – Люксембург 3:0
- Украина – Беларусь 3:1
- Словакия – Украина 0:0
- Македония – Украина 0:2
- Украина – Испания 0:1
Матчи плей-офф:
- Украина – Словения 2:0
- Словения – Украина 1:1
Обычно в плей-офф Украина проваливалась, но Фоменко и компании удалось сломать эту традицию. Словения была пройдена на классе – 2:0 во Львове и 1:1 в Мариборе. Этим "сине-желтые" впервые преодолели стыки, а также отомстили балканцам за досадный вылет в отборе на Евро-2000.
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На чемпионат Европы во Францию Украина ехала с большим оптимизмом. Группа выпала непростая, действующие на тот момент чемпионы мира немцы и крепкие поляки. Однако наличие в квартете дебютанта Северной Ирландии давало надежду на выход в плей-офф.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Германия
|2
|1
|0
|3-0
|7
|2
|Польша
|2
|1
|0
|2-0
|7
|3
|Северная Ирландия
|1
|0
|2
|2-2
|3
|4
|Украина
|0
|0
|3
|0-5
|0
Туда попадали не только первые две команды квартета, а еще и 4 из 6-ти лучших третьих мест. Однако наши ожидания разбились о жесткую реальность. Украина без шансов проиграла все три матча, досрочно вылетела из Евро и даже не забила ни одного гола. А замена Зозули на Тимощука в конце последнего матча на ЧЕ до сих пор грезится в ужасных снах нашим фанатам.
Провал в матче против Северной Ирландии:
Все матчи на Евро-2016:
|ДАТА
|ГОРОД
|МАТЧ
|СЧЕТ
|ГОЛЫ
|12 июня
|Лилль
|Германия – Украина
|2:0
|Мустафи, 19, Швайнштайгер, 90+2
|16 июня
|Лион
|Украина – Сев. Ирландия
|0:2
|Маколи, 49, Макгинн, 90+6
|21 июня
|Марсель
|Украина – Польша
|0:1
|Блащиковски, 54
ЕВРО-2020
А вот прошедшее Евро стало настоящей отдушиной для украинских фанатов. Было понятно, что Андрей Шевченко не делал ставку на отбор ЧМ-2018, который проходил в России. Это позволило подойти к квалификации на Евро очень подготовленными.
Группа была непростая у нашей команды – действующие на тот момент чемпионы Европы португальцы и неуступчивые сербы. Правда, у нашей команды был запасной вариант с плей-офф в случае невыхода напрямую с первого или второго места.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Украина
|6
|2
|0
|17-4
|20
|2
|Португалия
|5
|2
|1
|22-6
|17
|3
|Сербия
|4
|2
|2
|17-17
|14
|4
|Люксембург
|1
|1
|6
|7-16
|4
|5
|Литва
|0
|1
|7
|5-25
|1
- Португалия – Украина 0:0
- Люксембург – Украина 1:2
- Украина – Сербия 5:0
- Украина – Люксембург 1:0
- Литва – Украина 0:3
- Украина – Литва 2:0
- Украина – Португалия 2:1
- Сербия – Украина 2:2
Впрочем Украина пронеслась в отборе и не проиграла ни одного матча. А домашние победа над Португалией и разгром Сербии вошли в список лучших игр в истории сборной. На турнир команда Шевченко ехала с большим оптимизмом, причем на жеребьевке была в первой корзине.
Соперник из второй корзины выпал непростой (Нидерланды), а вот другие двое оппонентов Австрия и Северная Македония выглядели рабочими вариантами. В конце концов на Евро-2020 наша команда показала отличный результат, но при очень посредственной игре.
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Украина смогла дать бой нидерландцам и даже отыграться с 0:2 на 2:2, но все же пропустила третий под занавес игры. Победа над македонцами 2:1 далась очень трудно. Тогда еще и Малиновский ошибся с пенальти, но голы Яремчука и Ярмоленко принесли нашей сборной победу.
Сумасшедший матч против Нидерландов:
В конце концов в решающем матче с Австрией наша команда была совсем серой и проиграла 0:1. Однако злые языки говорят, что тогда занять третье место было более выгодным сценарием. Ведь второе место группы выходило на Италию, а третье – с большой долей вероятности на шведов, которые неожиданно обошли в группе Испанию.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Нидерланды
|3
|0
|0
|8-2
|9
|2
|Австрия
|2
|0
|1
|4-3
|6
|3
|Украина
|1
|0
|2
|4-5
|3
|4
|Северная Македония
|0
|0
|3
|2-8
|0
Даже если такой расчет и был, он себя оправдал с точки зрения результата. Матч со Швецией получился достаточно равным, на точный удар от Зинченко голом с дальней дистанции отметился Форсберг. Игра шла к серии пенальти, но Украина решила попробовать вырвать победу в игровое время и одержала успех.
Обзор матча против Швеции:
На 120+1 минуте Зинченко навесом нашел голову Довбыка, который вышел на замену. Форвард избежал офсайда и головой пробил вратаря, выведя Украину в четвертьфинал. Правда, там наша команда разгромно и без шансов вылетела от Англии, но все же результат был достигнут.
Все матчи на Евро-2020:
|ДАТА
|ГОРОД
|МАТЧ
|СЧЕТ
|ГОЛЫ
|13 июня
|Амстердам
|Нидерланды – Украина
|3:2
|Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфрис, 85 – Ярмоленко, 75, Яремчук, 79
|17 июня
|Бухарест
|Украина – Сев. Македония
|2:1
|Ярмоленко, 29, Яремчук, 34 – Алиоски. 57 (пен)
|21 июня
|Бухарест
|Украина – Австрия
|0:1
|Баумгартнер, 21
|29 июня
|Глазго
|Швеция – Украина
|2:1
|Форсберг, 43 – Зинченко, 27, Довбик, 120+1
|3 июля
|Рим
|Украина – Англия
|0:4
|Кейн, 4, 50, Магуайр, 46, Хендерсон, 63