Как Украина выступала на Евро: скандал в Донецке, провал Фоменко и спасительный гол Довбыка

Сборная Украины уже трижды участвовала на чемпионатах Европы и результаты были совершенно разными. Предлагаем вспомнить, как наша команда отбиралась и играла на главных континентальных форумах.

Сборная Украины успешно прошла квалификацию на Евро-2024. Команда Сергея Реброва не преодолела групповую стадию, но сумела пройти Боснию и Герцеговину и Исландию в плей-офф. Для нашей команды это уже четвертый выход на чемпионат Европы, причем подряд. 24 канал вспоминает, как Украина ранее выступала на континентальных первенствах.

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ЕВРО-2012

Участие на своем первом чемпионате Европы Украина не получала через квалификацию. Это право наша страна получила в 2007-м, когда УЕФА выбрал Украину и Польшу хозяевами Евро-2012. Таким образом, "сине-желтые" не проходили отбор, вместо него команда сыграла аж 25 товарищеских матчей:

Украина – Литва 4:0

Украина – Румыния 3:2

Норвегия – Украина 0:1

Украина – Нидерланды 1:1

Польша – Украина 1:1

Украина – Чили 2:1

Украина – Канада 2:2

Бразилия – Украина 2:0

Швейцария – Украина 2:2

Румыния – Украина 2:2 (пен. – 2:4)

(пен. – 2:4) Швеция – Украина 1:1 (пен. – 4:5)

(пен. – 4:5) Украина – Италия 0:2

Украина – Узбекистан 2:0

Украина – Франция 1:4

Украина – Швеция 0:1

Украина – Уругвай 2:3

Чехия – Украина 4:0

Украина – Болгария 3:0

Эстония – Украина 0:2

Украина – Германия 3:3

Украина – Австрия 2:1

Израиль – Украина 2:3

Украина – Эстония 4:0

Австрия – Украина 3:2

Украина – Турция 0:2

Как видно, статистика довольно посредственная – 10 побед при семи ничьих и восьми поражениях. При этом подготовка к домашнему Евро запомнилась скандалами с тренерской должностью.

Федерация сделала ставку на Мирона Маркевича, который начал готовить команду к домашнему турниру, но после четырех игр (+3 = 1-0) ушел с должности из-за конфликта между ФФУ и Металлистом, где он продолжал работать тренером.

На следующие восемь матчей исполняющим обязанности стал Юрий Калитвинцев (+1=5-2), а с апреля 2011-го должность доверили уже проверенному Олегу Блохину. Именно он выводил Украину в четвертьфинал чемпионата мира-2006.

Результаты спаррингов при старом-новом тренере были такими же посредственными (+6 = 1-6), но на самом Евро команда не ударила лицом в грязь. Правда, и задачу по выходу из группы Украина не выполнила.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 2 1 0 5-3 7 2 Франция 1 1 1 3-3 4 3 Украина 1 0 2 2-4 3 4 Швеция 1 0 2 5-5 3

Стартовую игру против Швеции в Киеве "сине-желтые" выиграли на характере. После гола Златана Ибрагимовича дублем после подач с флангов отметился Андрей Шевченко. А вот две встречи против топ-сборных в Донецке наша команда проиграла.

Как Украина одолела Швецию:

Французы выиграли довольно комфортно, хотя тот матч прерывал сильный ливень на час с лишним. А в решающей встрече с англичанами все решил гол от Руни и скандальное решение от Виктора Кашшаи. Судья не засчитал очевидный гол Марко Девича.

Видео незасчитанного гола Девича:

Тогда Джон Терри выбил мяч из своих ворот уже после того, как тот пересек линию. Однако ради справедливости стоит сказать, что у Милевского, который сбрасывал на Девича, был явный офсайд. Но арбитр проспал и этот момент. В конце концов Украина финишировала в группе на третьей строчке.

Все матчи на Евро-2012:

ДАТА ГОРОД МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ 11 июня Киев Украина – Швеция 2:1 Шевченко, 55, 62 – Ибрагимович, 52 15 июня Донецк Украина – Франция 0:2 Менез, 53, Кабай, 56 19 июня Донецк Англия – Украина 1:0 Руни, 48

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ЕВРО-2016

Отбор на следующее Евро проходил на позитивной ноте, но все же с несколькими ложками дегтя. Тренировать команду остался Михаил Фоменко, который едва не вывел Украину на Мундиаль-2014. Тогда в плей-офф наша сборная обыграла Францию дома 2:0, но на выезде провалилась (0:3).

Формат и состав соперников в квалификации на Евро давал оптимизм. Прямые конкуренты – кризисная Испания и посредственная Словакия. Более того, это был первый чемпионат Европы с 24-мя командами. Поэтому напрямую на турнир выходили топ-2 команды группы, а третье место попадало в стыковые встречи.

Однако если с Беларусью, Люксембургом и Македонией украинцы взяли максимум очков, то против главных фаворитов – лишь один балл (гостевые 0:0 со словаками). Ключевым стало поражение нашему прямому конкуренту дома в стартовой игре.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Испания 9 0 1 23-3 27 2 Словакия 7 1 2 17-8 22 3 Украина 6 1 3 14-4 19 4 Беларусь 3 2 5 8-14 11 5 Люксембург 1 1 8 6-27 4 6 Македония 1 1 8 6-18 4

Украина – Словакия 0:1

Беларусь – Украина 0:2

Украина – Македония 1:0

Люксембург – Украина 0:3

Испания – Украина 1:0

Украина – Люксембург 3:0

Украина – Беларусь 3:1

Словакия – Украина 0:0

Македония – Украина 0:2

Украина – Испания 0:1

Матчи плей-офф:

Украина – Словения 2:0

Словения – Украина 1:1

Обычно в плей-офф Украина проваливалась, но Фоменко и компании удалось сломать эту традицию. Словения была пройдена на классе – 2:0 во Львове и 1:1 в Мариборе. Этим "сине-желтые" впервые преодолели стыки, а также отомстили балканцам за досадный вылет в отборе на Евро-2000.

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На чемпионат Европы во Францию Украина ехала с большим оптимизмом. Группа выпала непростая, действующие на тот момент чемпионы мира немцы и крепкие поляки. Однако наличие в квартете дебютанта Северной Ирландии давало надежду на выход в плей-офф.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Германия 2 1 0 3-0 7 2 Польша 2 1 0 2-0 7 3 Северная Ирландия 1 0 2 2-2 3 4 Украина 0 0 3 0-5 0

Туда попадали не только первые две команды квартета, а еще и 4 из 6-ти лучших третьих мест. Однако наши ожидания разбились о жесткую реальность. Украина без шансов проиграла все три матча, досрочно вылетела из Евро и даже не забила ни одного гола. А замена Зозули на Тимощука в конце последнего матча на ЧЕ до сих пор грезится в ужасных снах нашим фанатам.

Провал в матче против Северной Ирландии:

Все матчи на Евро-2016:

ДАТА ГОРОД МАТЧ СЧЕТ ГОЛЫ 12 июня Лилль Германия – Украина 2:0 Мустафи, 19, Швайнштайгер, 90+2 16 июня Лион Украина – Сев. Ирландия 0:2 Маколи, 49, Макгинн, 90+6 21 июня Марсель Украина – Польша 0:1 Блащиковски, 54

ЕВРО-2020

А вот прошедшее Евро стало настоящей отдушиной для украинских фанатов. Было понятно, что Андрей Шевченко не делал ставку на отбор ЧМ-2018, который проходил в России. Это позволило подойти к квалификации на Евро очень подготовленными.

Группа была непростая у нашей команды – действующие на тот момент чемпионы Европы португальцы и неуступчивые сербы. Правда, у нашей команды был запасной вариант с плей-офф в случае невыхода напрямую с первого или второго места.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Украина 6 2 0 17-4 20 2 Португалия 5 2 1 22-6 17 3 Сербия 4 2 2 17-17 14 4 Люксембург 1 1 6 7-16 4 5 Литва 0 1 7 5-25 1

Португалия – Украина 0:0

Люксембург – Украина 1:2

Украина – Сербия 5:0

Украина – Люксембург 1:0

Литва – Украина 0:3

Украина – Литва 2:0

Украина – Португалия 2:1

Сербия – Украина 2:2

Впрочем Украина пронеслась в отборе и не проиграла ни одного матча. А домашние победа над Португалией и разгром Сербии вошли в список лучших игр в истории сборной. На турнир команда Шевченко ехала с большим оптимизмом, причем на жеребьевке была в первой корзине.

Соперник из второй корзины выпал непростой (Нидерланды), а вот другие двое оппонентов Австрия и Северная Македония выглядели рабочими вариантами. В конце концов на Евро-2020 наша команда показала отличный результат, но при очень посредственной игре.

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Украина смогла дать бой нидерландцам и даже отыграться с 0:2 на 2:2, но все же пропустила третий под занавес игры. Победа над македонцами 2:1 далась очень трудно. Тогда еще и Малиновский ошибся с пенальти, но голы Яремчука и Ярмоленко принесли нашей сборной победу.

Сумасшедший матч против Нидерландов:

В конце концов в решающем матче с Австрией наша команда была совсем серой и проиграла 0:1. Однако злые языки говорят, что тогда занять третье место было более выгодным сценарием. Ведь второе место группы выходило на Италию, а третье – с большой долей вероятности на шведов, которые неожиданно обошли в группе Испанию.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Нидерланды 3 0 0 8-2 9 2 Австрия 2 0 1 4-3 6 3 Украина 1 0 2 4-5 3 4 Северная Македония 0 0 3 2-8 0

Даже если такой расчет и был, он себя оправдал с точки зрения результата. Матч со Швецией получился достаточно равным, на точный удар от Зинченко голом с дальней дистанции отметился Форсберг. Игра шла к серии пенальти, но Украина решила попробовать вырвать победу в игровое время и одержала успех.

Обзор матча против Швеции:

На 120+1 минуте Зинченко навесом нашел голову Довбыка, который вышел на замену. Форвард избежал офсайда и головой пробил вратаря, выведя Украину в четвертьфинал. Правда, там наша команда разгромно и без шансов вылетела от Англии, но все же результат был достигнут.

Все матчи на Евро-2020: