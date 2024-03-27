Сборная Украины одержала волевую победу в финале плей-офф отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва переиграла Исландию и оформила путевку в финальную часть чемпионата Европы, пишет 24 канал.

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Первый после Блохина

Для "сине-желтых" это будет четвертое выступление на Евро подряд, еще раз наша команда участвовала на чемпионате мира (2006). В целом же Ребров стал четвертым тренером, который преодолел квалификацию на крупный турнир со сборной Украины.

Ранее это делали Олег Блохин (ЧМ-2006), Михаил Фоменко (Евро-2016) и Андрей Шевченко (Евро-2020). Впрочем Ребров стал лишь вторым тренером нашей команды, кто вывел ее на большое соревнование сразу после своего назначения.

Таким же достижением может похвастаться Олег Блохин, под его руководством Украина в первом же цикле выиграла отборочную группу на Мундиаль. Зато Фоменко начинал работу в сборной с невыхода на ЧМ-2014, а Шевченко – с провала в квалификации на ЧМ-2018.

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Как Украина выходила на Евро-2024

Напомним, что Сергей Ребров возглавил сборную Украины в июне прошлого года. "Сине-желтые" не смогли квалифицироваться напрямую через группу, пропустив вперед Англию и Италию. Впрочем, в плей-офф наша команда одолела Боснию и Герцеговину и Исландию.

В общем тренер отработал со сборной на десяти матчах и получил 6 побед, 3 ничьи и одно поражение. Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины сыграет в группе Е, где будет противостоять Бельгии, Словакии и Румынии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля этого года в Германии.