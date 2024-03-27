Збірна України здобула вольову перемогу у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва переграла Ісландію та оформила путівку у фінальну частину чемпіонату Європи, пише 24 канал.

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Перший після Блохіна

Для "синьо-жовтих" це буде четвертий виступ на Євро поспіль, ще раз наша команда брала участь на чемпіонаті світу (2006). Загалом же Ребров став четвертим тренером, який подолав кваліфікацію на крупний турнір зі збірної України.

Раніше це робили Олег Блохін (ЧС-2006), Михайло Фоменко (Євро-2016) та Андрій Шевченко (Євро-2020). Втім Ребров став лише другим тренером нашої команди, хто вивів її на велике змагання одразу після свого призначення.

Таким же досягненням може похвалитися Олег Блохін, під його керівництвом Україна у першому ж циклі виграла відбіркову групу на Мундіаль. Натомість Фоменко починав роботу у збірній з невиходу на ЧС-2014, а Шевченко – з провалу у кваліфікації на ЧС-2018.

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Як України виходила на Євро-2024

Нагадаємо, що Сергій Ребров очолив збірну України в червні минулого року. "Синьо-жовті" не змогли кваліфікуватися напряму через групу, пропустивши вперед Англію та Італію. Втім у плей-оф наша команда здолала Боснію і Герцеговину та Ісландію.

Загалом тренер відпрацював зі збірною на десяти матчах та здобув 6 перемог, 3 нічиї та одну поразку. Нагадаємо, що на Євро-2024 збірна України зіграє у групі Е, де протистоятиме Бельгії, Словаччині та Румунії. Турнір пройде з 14 червня по 14 липня цього року в Німеччині.