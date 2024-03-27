Повторить успех времен Шевченко: какие шансы у сборной Украины на выход из группы на Евро-2024
Команда Сергея Реброва смогла отобраться на чемпионат Европы в Германии через стыковые матчи. Тем не менее, Украина является одной из фавориток своего квартета на Евро.
Сборная Украины смогла успешно пройти квалификацию на Евро-2024. В групповой стадии подопечные Реброва пропустили вперед Англию и Италию, но удачно воспользовались местом в плей-офф, пишет 24 канал.
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Путь на Евро
В полуфинале "сине-желтые" одолели Боснию и Герцеговину 2:1, а в финале с аналогичным счетом победили Исландию. Таким образом, Украина уже в четвертый раз подряд сыграет на чемпионате Европы. Лучшим был прошлый турнир, где команда под руководством Андрея Шевченко дошла до четвертьфинала.
Сейчас наша команда попала в группу Е, где соперниками станут Бельгия, Румыния и Словакия. Первые две сборные выиграли свои отборочные группы, тогда как словаки финишировали вторыми позади Португалии.Справка. В 1/8 финала попадут по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре сборные из шести, которые займут в своих квартетах третьи места.
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Несмотря на то, что Украина последней присоединилась к группе, именно команда Реброва является одной из фавориток группы. Букмекеры отдают нашей команде второе место в квартете, позади Бельгии.
На выход "сине-желтых" в плей-офф выставлен коэффициент 1,40, тогда как на бельгийцев – лишь 1.04. В свою очередь на проход Румынии можно поставить за 1,65, а Словакии – за 1,85. А вот шансов выиграть группу у Украины не так много:
- Бельгия – 1,38
- Украина – 5,00
- Румыния – 9,00
- Словакия – 10,00
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Главные фавориты Евро-2024
А вот на победу Украины на Евро выставлен коэффициент аж 33,00, что делает нашу команду одиннадцатой в рейтинге фаворитов чемпионата Европы. Главными же претендентами на титул являются французы и англичане:
- Франция – 4,50
- Англия – 4,50
- Германия – 7,00
- Испания – 8,00
- Португалия – 9,00
- Нидерланды – 17,00
- Италия – 17,00
- Бельгия – 17,00
- Хорватия – 30,00
- Дания – 30,00
- Украина – 33,00
- Турция – 60,00
- Сербия – 67,00
- Швейцария – 67,00
- Австрия – 70,00
- Венгрия – 81,00
- Шотландия – 81,00
- Польша – 100,00
- Чехия – 101,00
- Румыния – 101,00
- Словакия – 201,00
- Словения – 201,00
- Албания – 251,00
- Грузия – 300,00
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