Украина должна бить: жизнь российских спортсменов и МОК должна стать невыносимой

Международный олимпийский комитет согласился допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Такое решение не должно остаться без адекватного ответа с украинской стороны. 24 Канал разбирал, что должно сделать наше государство в ответ на это.

МОК нашел "хороших россиян"

Международный олимпийский комитет решил проигнорировать все предостережение и аргументы о том, почему нельзя возвращать российских и белорусских спортсменов в международные соревнования, пока их страны активно ведут войну против Украины. Но там решили "прислушаться" к обращениям спецдокладчиков ООН, которые видели в таком отстранении "дискриминацию". Впоследствии одна из этих спецдокладчиков заявила, что к соревнованиям должны допускать даже тех российских спортсменов, которые добровольно пошли воевать против Украины.

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При этом речь идет не о решениях ООН, а о заявлениях экспертов, которые "выражают свои персональные мнения в докладах странам-членам ООН". Но этого МОК оказалось достаточно. И на заседании исполкома 28 марта там были приняты рекомендации для федерации допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям.



Президент МОК Томас Бах и российский диктатор Владимир Путин / фото AFP

Да, МОК достаточно подстраховался в этом случае. Ведь, как заявил сам президент МОК Томас Бах, это лишь рекомендации, а не требование. Так что окончательное решение все равно будет оставаться за федерациями.

Кроме того, там прописаны четкие требования и к самим россиянам, что у них уже вызвало возмущение. Ведь:

спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом;

команды из России и Беларуси не должны возвращаться в международный спорт, речь идет только о допуске индивидуальных спортсменов;

атлеты, активно поддерживающие военную агрессию России, будут недопущены к соревнованиям;

также получат бан и спортсмены, имеющие контракты с армиями России и Беларуси;

игроки должны отвечать антидопинговым требованиям МОК.

Не поражение, но до победы далеко

Решение вернуть россиян и белорусов в международные соревнования, даже с многочисленными ограничениями, никак нельзя назвать приемлемым. Участие хотя бы одного гражданина России в международном турнире – это выступление гражданина страны-агрессора, хотя он и будет без флага, гимна и под "нейтральным" статусом. Россиянином от этого он не перестанет быть.

И просто мириться с этим фактом не стоит. Но и бойкотировать соревнования, куда допустят этих "хороших россиян" тоже не стоит. Потому что уйти – это признать свое поражение. Это когда в борьбе за свою правоту тебя заставляют уступить. Так неправильно, так не должно быть.

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Украина должна бить – по россиянам, организаторам и МОК

Стоит признать, что нашим мнением во время решения МОК пренебрегли. Как и мнением большого количества стран, которые выступали против возвращения россиян и белорусов в международные соревнования. МОК и организаторы турниров решили в этом показать свое "превосходство". Правда сами оставили возможность получить ответный удар. Он должен быть достаточно четким и болезненным. Если использовать боксерскую терминологию, нам не стоит надеяться на "lucky punch", а систематически и целенаправленно избивать. Сделать так, чтобы жизнь МОК, организаторов турниров и российских спортсменов стала невыносимой. Но четко в рамках правил.

В Украине должны создать базу данных российских спортсменов. И постоянно отслеживать все их высказывания в СМИ, фотографии и посты в соцсетях. Любой намек на сотрудничество или поддержку от российских властей должен быть зафиксирован. И как только этот спортсмен будет пытаться заявиться на международный турнир, делать все, чтобы его там не было из-за нарушений. Минимальное отклонение от установленных условий должно быть не только зафиксировано, но и передано организаторам с требованием дисквалификации россиян.

Украинские спортсмены неоднократно сталкивались с проблемами, когда во время турниров пытались высказать свою позицию по поводу войны. Им не давали слово, организаторы угрожать отстранением. И это только за то, что они указывали на зверства, совершаемые в нашей стране российскими захватчиками. А за попытку выразить поддержку Украине угрозы уже получали спортсмены из других стран.

Так что российские спортсмены должны оказаться под еще большим давлением. Постоянно. Их жизнь на соревнованиях должна стать невыносимой. Это не так много по сравнению с тем, как живут украинские спортсмены во время войны.

Не исключено, что уже сейчас часть этих спортсменов начнут зачищать инфопространство. Поэтому НОК и Минмолодежьспорта должны начать работу немедленно. Учитывая, что это массив информации, можно попросить помощь у журналистов-расследователей.



Российские z-спортсмены навсегда должны быть отстранены от международных турниров / фото РИА

Давить на федерации и организаторов турниров. МОК решил переложить ответственность на допуск россиян и белорусов к международным турнирам на федерации. Поэтому нужно проводить работу с федерациями. И доказывать им, что представителей стран-агрессоров не должно быть на соревнованиях. Если через федерации не удается донести это мнение – действовать через их спонсоров. Потому что профессиональный спорт – это всегда большие деньги. А организаторы вряд ли захотят терять их из-за того, что туда допустят россиян. Так что перед ними должен быть выбор – либо спонсоры с их деньгами, либо россияне с их проблемами и репутационные потери. Участие россиян и белорусов должно стать настоящим бременем для организаторов.

Решение МОК с "рекомендацией" по возвращению россиян и белорусов является половинчатым. Не исключено, что за ним последуют другие, где уже не будет таких ограничений. Кроме того, и относительно их допуска или недопуска к Олимипаде-2024 пока окончательно не решено. Так что останавливаться не стоит. МОК должен почувствовать всю полноту позора за предыдущее решение, чтобы понимать, что будет ожидать, если эти ограничения для россиян захотят ослабить.

Продолжать привлекать другие страны. Там могут помочь разными способами. Например, отказываться выдавать визы российским спортсменам для участия в турнирах на территории этих стран. Или правительства этих стран могут обращаться к компаниям, являющимся спонсорами турниров, где выступают россияне. И указывать им не то, что такая финансовая поддержка недопустима.

В интернете сейчас довольно распространенная цитата "После этой войны у грядущих поколений должно остаться два чувства: наши потомки должны их ненавидеть, их – нас бояться. Этого достаточно". Якобы Иван Франко использовал ее в повести "Захар Беркут". На самом деле, там такой цитаты нет. Но ее суть правильно передает то, что должно быть не только после войны, а начаться уже сейчас – россияне должны бояться нас. И в спорте тоже.