В среду, 26 июня, сборная Украины проведет решающий матч групповой стадии Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять Бельгии. 24 Канал рассказывает обо всем самом интересном относительно битвы в Штутгарте.

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Неоднозначные результаты Украины

Команда Сергея Реброва с треском провалила старт на Евро-2024. Украина разгромно уступила Румынии (0:3), что сразу сделало наши шансы на выход в плей-офф небольшими.

Исправить ситуацию наша команда смогла во втором туре. Голы Шапаренко и Яремчука позволили Украине одержать волевую победу над Словакией (2:1) и вернуться в гонку за плей-офф.



Украина вырвала победу над Словакией / фото Getty Images

Перед последним туром все команды квартета имеют по 3 очка, но положение Украины выглядит хуже. Из-за разгромного поражения в первом туре "сине-желтые" имеют худшую разницу мячей, к тому же еще и будут противостоять главному фавориту группы.

Бельгия на Евро-2024

Бельгия также неудачно стартовала на Евро, неожиданно уступив Словакии в первом туре (0:1). Однако команда Тедеско отыгралась после этого на Румынии (2:0) и сейчас занимает второе место в группе.

Главной проблемой для "красных дьяволов" стала система VAR. Именно из-за нее были отменены аж три мяча от Ромелу Лукаку. Поэтому форвард Ромы подходит к бою с Украиной очень злым и мотивированным.

Что представляет из себя Бельгия

В целом подбор игроков в нападении сборной Бельгии впечатляет. Главными звездами команды, кроме Лукаку, является дуэт из Манчестер Сити Де Брюйне – Доку. Играет важную роль в команде партнер Зинченко по Арсеналу Троссар.

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При этом один из топ-бомбардиров Бундеслиги Опенда и звезда чемпионского ПСВ Бакайоко вынуждены довольствоваться лишь ролью запасных. А вот в защите дела бельгийцев не такие радужные.



Бельгийцы имеют шикарный выбор в нападении / фото Getty Images

Бывшие звезды этого звена Вермален и Алдервейрельд уже завершили карьеру. Вертонген должен это сделать уже после Евро-2024, а невероятного Куртуа не взяли на турнир из-за конфликта с тренером.

Поэтому получается, что Тедеско должен ставить в основу не слишком надежных Теата и Фаеса, а также играть без левого защитника. Этот фланг полностью должен закрывать Доку, который явно направлен на атаку. Это еще счастье для Бельгии, что вратарь Кастельс выглядит пока уверенно. Сезон для него в Вольфсбурге был не таким радостным.

Кадровая ситуация

При этом Бельгия еще и имеет немало кадровых проблем в защите. Из-за травм недоступны Менье и Витцель, также под вопросом и участие Теата, что делает выбор в обороне почти безальтернативным.

Также из-за перебора карточек матч против Украины пропустит форвард Севильи Лукебакио. Но потеря этого нападающего не выглядит критичной для Бельгии из-за большой конкуренции в атаке.

В свою очередь Сергей Ребров может радоваться кадровой ситуацией в команде. Виталий Миколенко вернулся к тренировкам в общей группе и должен выйти со старта в Штутгарте.



Виталий Миколенко готов к матчу с Бельгией / фото с сайта УАФ

Также вернулся к полноценным тренировкам Виктор Цыганков, который пропустил бой со Словакией. Позиция правого вингера может стать ключевой, учитывая проблемы Бельгии слева в защите.

Ориентировочные составы:

Украина: Трубин – Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко, Зинченко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.

Бельгия: Кастельс – Фаес, Вертонген, Дебаст – Кастань, Онана, Тилеманс, Доку – Де Брюйне, Троссар – Лукаку.

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Как Украине попасть в плей-офф

Матч против Бельгии решит дальнейшую судьбу Украины на Евро-2024. Победа гарантирует "сине-желтым" выход дальше с 1 или 2 места. Лидерство в группе команда Реброва получит в случае непроигрыша Словакии румынам в параллельной игре.

А вот ничья может оставить нашу команду за бортом Евро. Это произойдет, если в параллельном матче команды также распишут ничью. Если же Словакия или Румыния одержат победу, то в случае ничьей с Бельгией Украина пройдет в плей-офф с третьего места.

При этом "сине-желтые" могут выйти в 1/8 финала с третьей позиции даже в случае проигрыша. Правда, для этого нашей команде необходимо будет, чтобы в параллельном матче Румыния обыграет Словакию.

История сборной Бельгии

В целом же "красные дьяволы" начали считаться топ-сборной только в начале 10-х годов. До этого Бельгия часто выходила на ЧМ или Евро, но обычно не поднималась выше 1/8 финала.

Лучшим достижением на Мундиалях было четвертое место в 1986 году, но превзойти его удалось в 2018-м (третье место). На Евро же Бельгия была второй в 1980-м и третьей – в 1972-м. А на последних двух турнирах команда останавливалась в четвертьфинале.

Что интересно, Бельгия является одной из трех сборных Европы, с которой Украина не сыграла до сих пор ни одного матча. Так же "сине-желтые" не имеют истории встреч с Лихтенштейном и Гибралтаром.

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Когда матч и где смотреть

Матч между Украиной и Бельгией состоится 26 июня в Штутгарте на стадионе "MHP Arena". Начало – в 19:00 по киевскому времени. В Украине игра будет показана в прямом эфире.



Стадион в Штутгарте примет матч Украина – Бельгия / фото Getty Images

Интернет-пользователи смогут смотреть матч Украина – Бельгия онлайн на ОТТ-платформе Megogo. За полтора часа до встречи транслятор начнет предматчевую студию с экспертами и аналитиками.

Комментировать встречу будут Роберто Моралес и Вадим Скичко. В свою очередь телезрители смогут вживую увидеть матч на региональных каналах Суспільного, а также в эфире Єдиного марафону.