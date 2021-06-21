Австрия нанесла болезненное поражение Украине и почти выбила из Евро-2020: видео

Сборная Украины не смогла гарантировать себе участие в 1/8 финала Евро-2020. Украинская команда 21 июня проиграла Австрии в 3 туре группы C.

Украина – Австрия 0:1

Гол: Баумгартнер, 21

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Перед игрой

Сборные Украины и Австрии набрали по 3 очка после двух туров. Обе сборные обыграли Северную Македонию, но уступили Нидерландам. Перед очным матчем Украина удерживала нужное второе место благодаря дополнительным показателям.

Наши команды никогда не встречались в официальных поединках. Зато сборные провели 2 контрольных матча и одержали по победе.

Тренер сборной Австрии провел ротацию по сравнению с предыдущим матчем на Евро. Гриллич вышел вместо Ульмера, а Грегорича заменил Арнаутович. Также Австрия решила сменить тактику, перевернув свой ромб.

Андрей Шевченко провел только одну замену: Тараса Степаненко заменил на Сергея Сидорчука.

Провальное начало для Украины

Начало матча оказалось нервным и увенчалось большим количеством брака. Команды на первых минутах определяли, кто будет контролировать мяч и доминировать в центре поля. Лучше с мячом работали австрийцы, когда Украина боролась с мандражом.

Доминирование Австрии привело к относительно быстрому голу. Руслан Малиновский и Николай Шапаренко не сумели выйти из-под прессинга и после потери мяча Австрия заработала угловой.

Давид Алаба навесил в штрафную точно на Кристофа Баумгартнера, который выиграл дуэль у Ильи Забарного и направил мяч в сетку ворот Георгия Бущана!

Видео гола Баумгартнера

Украинская сборная свой первый момент создала на 27 минуте. Малиновский отдал пас в штрафную на Шапаренко. Николай продемонстрировал технику и пробил. Бахманн отбил мяч, после чего Андрей Ярмоленко не сумел дотянуться до него и направить в пустой угол.

Обидчик Украины Баумгартнер не смог продолжить игру и покинул поле, на 33 минуте его заменил Алессандро Шопф.

На 37 минуте мяч во второй раз мог побывать в воротах Украины, если бы не Бущан. Лаймер принял мяч в нашей штрафной, качнул Караваева и пробил в дальний угол. Бущан вытянулся в полный рост и отбил мяч!

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Через 5 минут прессинг Австрии едва во второй раз не привел к голу. Малиновский потерял мяч на левом фланге, после чего австрийцы выбежали почти два в один. На острие атаки Австрии оказался Арнаутович, которого догонял Сидорчук. Марко простил нам, пробив мимо ворот после прострела с фланга.

В компенсированное время едва роковой не стала ошибка Забарного. Илья неудачно отыграл против Забитцера и, к счастью, Марсель упал и не пробил по воротам. Мяч подобрал Арнаутович и пробил в руки Бущану.

Бесславный второй тайм

После перерыва Андрей Шевченко сразу усилил атаку команды: Виктор Цыганков довольно неожиданно заменил Малиновского. Но первый момент во втором тайме был у соперника.

Шлягера никто не встретил на подступах к нашей штрафной и тот нанес дальний удар, однако в руки Бущану.

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Украина ответила на 61 минуте после стандарта на левом фланге: Цыганков навесил в штрафную, после чего Лайнер едва не срезал в собственные ворота. Бахманн проявил замечательную реакцию и отбил мяч.

Ближе к середине тайма украинцы начали перехватывать инициативу, но с острыми моментами в дальнейшем было сложно. На 68 минуте Шевченко решил снять Шапаренко и выпустил Марлоса. Еще одно усиление атаки.

Несмотря на замены, наша команда все равно не смогла увеличить качество игры с мячом и в отборе. Австрия вернула себе контроль и заставила наших игроков на фоне усталости работать без него.

В конце игры Шевченко ушел ва-банк: Миколенко заменил Артем Беседин.

Аж на 87 минуте наши футболисты создали второй момент в тайме: Яремчук нанес острый удар из пределов штрафной, но не попал в створ ворот.

Украина завершила выступление на групповом этапе. Из-за поражения Украина опустилась на третье место в группе, имея три очка. Наша команда сохраняет математические шансы сыграть в 1/8 финала как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Зато Австрия уже 26 июня встретится с Италией на "Уэмбли".