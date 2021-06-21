Сейчас группу D возглавляет именно Чехия, которая победила Шотландию (2:0) и расписала ничью с Хорватией (1:1). Однако Англия минимально одолела хорватов (1:0) и не смогла победить Шотландию (0:0)

К теме Битва аутсайдеров группы D Хорватия ли Шотландия: прогноз на матч Евро-2020

Победа и ничья позволят Чехии выиграть группу D. Англичанам, чтобы выиграть группу, нужно только побеждать.

Сборные Англии и Чехии встречались в отборочном цикле, записав в очных встречах себе в актив по домашней победе. В то же время сборная Чехии ни разу не побеждала на "Уэмбли".

Команды ни разу не играли между собой в финальных стадиях Евро.

Чехия – Англия: прогноз Favbet на матч Евро-2020

На бумаге очевидным фаворитом поединка является сборная Англии. Победу "Трех львов" оценивают коэффициентом 1,59. В то же время на победу чехов коэффициент 8,90 если в матче будет зафиксирована ничья – коэффициент 3,50.

Сборная Чехии на Евро-2020 демонстрирует приличную результативность, забивая в каждом матче. Коэффициент 1,92 на тотал голов Чехии больше 0.5. Однако английская сборная пока не удивляет – всего один гол за два матча. Букмекеры предлагают коэффициент 3,35 на тотал голов Англии менее 1.0.

Кто забьет гол

Гарри Кейн – коэффициент 2,20

Патрик Шик – коэффициент 5

Мейсон Маунт – коэффициент 4

Михал Крменчик – коэффициент 5,50

Матч Евро-2020 между Чехией и Англией начнется в 22:00.