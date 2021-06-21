К матчу команды викторию Шевченко оценивали в 3,6 – 3,7. На победу Австрии можно было поставить с коэффициентом 3,95. А за ничью, которая устроит украинцев, – 3,02.

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В одной из российских букмекерских контор, на победу Украины поставили аж 747 143 рубля (почти 278,72 тысяч гривен). Тогда коэффициент составил 3,70. То есть, в случае положительного результата автор ставки получит 2 764 429 рублей (более 1 миллиона гривен).

Добавим, что ближе к началу игры букмекеры начали отдавать предпочтения уже австрийцам – на их победу можно было поставить с коэффициентом 2,65. Ничью оценивали чуть выше – 2,95. А за победу Украины уже давали 4,0.

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