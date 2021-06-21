К матчу команды викторию Шевченко оценивали в 3,6 – 3,7. На победу Австрии можно было поставить с коэффициентом 3,95. А за ничью, которая устроит украинцев, – 3,02.
К теме Украина – Австрия: онлайн матча Евро-2020
Сумасшедшая ставка в России на победу Украины: детали
В одной из российских букмекерских контор, на победу Украины поставили аж 747 143 рубля (почти 278,72 тысяч гривен). Тогда коэффициент составил 3,70. То есть, в случае положительного результата автор ставки получит 2 764 429 рублей (более 1 миллиона гривен).
Добавим, что ближе к началу игры букмекеры начали отдавать предпочтения уже австрийцам – на их победу можно было поставить с коэффициентом 2,65. Ничью оценивали чуть выше – 2,95. А за победу Украины уже давали 4,0.
Советуем ознакомиться Представляем соперника: сборная Австрии сыграет против Украины на Евро-2020
Украина – Австрия на Евро-2020: главное
- Игра на "Национальном стадионе" в Бухаресте началась в 19:00. Главный арбитр – Джюнейт Чекир (Турция).
- На Евро-2020 обе сборные провели по два матча. Как Украина, так и Австрия проиграли Нидерландам и победили Северную Македонию.
- Сейчас именно Украина удерживает второе место, которое гарантирует участие в 1/8 финала Евро. Команда, которая займет второе место в группе C сыграет 26 июня на "Уэмбли" против Италии.
- Украина и Австрия никогда не играли в официальных матчах. Сборные провели два товарищеских поединка и имеют по одной победе.