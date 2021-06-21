Игра Украина – Австрия состоится в Бухаресте 21 июня. За день до противостояния румынскую столицу оккупировали как украинские, так и австрийские поклонники футбола.

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Дружба фанатов Австрии и Украины

Пока нет никаких оснований говорить о вражде украинцев и австрийцев. В дополнение к "Путин – ху*ло" фанаты "сине-желтых" научили своих "красно-белых" братьев еще одной проукраинской кричалки – "Кто не скачет – тот москаль". Об этом свидетельствуют кадры с одной из центральных улиц Бухареста, оказавшихся в распоряжении журналистов 24 канала.

Фанаты Украины и Австрии скандируют: "Кто не скачет – тот москаль": смотрите видео

Но на этом веселые скандирование не закончились. Через некоторое время болельщики Украины начали скандировать "Австрия". А австрийцы им отвечали: "Украина".

Кричалка "Австрия – Украина" на Евро-2020: смотрите видео

Обратите внимание! Кричалка "Кто не скачет – тот москаль" довольно популярна на украинских стадионах. Кроме того, она не раз звучала на домашних матчах сборной. Европа же ее впервые во весь голос услышала на игре Украина – Северная Македония .

Противостояние Украины и Австрии на Евро-2020: главное

Обе сборные пока имеют по 3 очка.

Благодаря дополнительным показателям Украина идет второй.

Кто окончательно займет второе место и выйдет в плейоф, собственно должна определить грядущая игра.

В следующий раунд проходят первые 2 команды из каждой группы и лучшие из тех, кто занял 3 место.