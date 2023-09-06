Украинские команды не могут проводить международные матчи на территории Украины. Потому матч против Англии решили провести в Польше. Местом проведения избрали Вроцлав. Игра состоится на "Тарчински арена", где перед этим 26 августа украинский боксер Александр Усик провел бой против британца Даниэля Дюбуа и защитил свои чемпионские пояса.

Достойно внимания Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

Украина и Англия уже играли друг против друга в этом отборе – команды сыграли в Лондоне 26 марта. И тогда англичане победили. Это поражение – единственное для сборной Украины в этой квалификационной кампании. Ведь после этого наша команда одержала победу над Северной Македонией и Мальтой.

Матч Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Кто покажет матч Украина – Англия

Все матчи сборной Украины по футболу в отборе на Евро-2024 будут транслироваться на местных телеканалах Суспільне и медиасервисе Megogo. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Украиной и Англией.

Прямая трансляция матча Украина – Англия будет доступна на местных телеканалах Суспільне. Например, Суспільн Київ или Суспільне Львів. Смотреть матч Украина – Англия можно будет только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV. Уже в 18:15 на этих каналах стартует предматчевая студия с журналистами и экспертами.

В то же время смотреть онлайн матч Украина – Англия можно будет только на медиасервисе Megogo за соответствующей подпиской.

На сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Англия. Также будут опубликованы видео голов матча и обзор игры.