Українські команди не можуть проводити міжнародні матчі на території України. Тому матч проти Англії вирішили провести у Польщі. Місцем проведення обрали Вроцлав. Гра відбудеться на "Тарчинські арена", де перед цим 26 серпня український боксер Олександр Усик провів бій проти британця Даніеля Дюбуа та захистив свої чемпіонські пояси.

Варте уваги Україна у відборі на Євро-2024: результат, календар матчів та турнірна таблиця

Україна та Англія вже грали один проти одного в цьому відборі – команди зіграли в Лондоні 26 березня. І тоді англійці перемогли. Ця поразка – єдина для збірної України у цій кваліфікаційній кампанії. Адже після цього наша команда здобула перемогу над Північною Македонією та Мальтою.

Матч Україна – Англія відбудеться в суботу, 9 вересня. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Хто покаже матч Україна – Англія

Усі матчі збірної України з футболу у відборі на Євро-2024 транслюватимуться на місцевих телеканалах Суспільного та медіасервісі Megogo. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу між Україною та Англією.

Пряма трансляція матчу Україна – Англія буде доступною на місцевих телеканалах Суспільного. Наприклад, Суспільне Київ чи Суспільне Львів. Дивитися матч Україна – Англія можна буде виключно у цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV. Вже о 18:15 на цих каналах стартує передматчева студія з журналістами та експертами.

Натомість дивитися онлайн матч Україна – Англія можна буде лише на медіасервісі Megogo за відповідною підпискою.

На сайті 24 Каналу буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Англія. Також будуть опубліковані відео голів матчу та огляд гри.