В Ассоциации лаун-тенниса отметили, что они очень разочарованы таким решением Ассоциации теннисистов-профессионалов. Но своих дальнейших действий они не прокомментировали.

Пока Свитолина занята материнством: кто из украинок выступит на Australian Open-2023

Приговор ATP

Британцам придется заплатить штраф в сумме 1 миллиона долларов. Также организации грозит исключение из ATP, если они снова не допустят спортсменов из России и Белоруссии на турнир серии Большого шлема в следующем году.

Нынешним победителем в мужском разряде стал серб Новак Джокович, в женском – Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан.