Это будет первая очная встреча между соперницами. Ранее китайская теннисистка никогда так далеко не заходила на Уимблдоне.

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Битва за попадание в восьмерку лучших

Элина же Свитолина защищает свои очки после выхода в 1/2 финала на прошлогоднем турнире. В трех предыдущих стадиях она отдала лишь один сет, а в 1/16 финала одолела Онс Жабер, которая до этого дважды подряд играла в финале Уимблдонского турнира.

Матч второй ракетки Украины состоится вторым запуском на корте №2 после поединка Лоренцо Музетти – Джовани Мпетши Перрикар. Ориентировочное время начала игры – 15:00 по Киеву.

Смотрите видеотрансляцию матча Свитолина – Ван

Отметим, что в четвертьфинале победительница матча сыграет с Еленой Рыбакиной или Анной Калинской.