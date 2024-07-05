В нее вошли семь эффектных розыгрышей и ударов. Среди них место нашлось и украинской теннисистке.

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Красота и важность в одном флаконе

Был отмечен момент во встрече Марты Костюк с Дарьей Сэвилл. Он произошел в десятом гейме второго сета, когда киевлянка была очень близка к поражению.

Первой ракетке Украины удалось выиграть важнейшее очко эффектным встречным ударом. На тот момент она уступала 4:6, 4:5, но этот розыгрыш позволил ей добыть брейк-поинт, а затем оформить яркий камбэк и пробиться в третий круг турнира.

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Отметим, что в 1/16 финала Марта Костюк сыграет против Мэдисон Киз. Они лишь однажды встречались ранее и это произошло на этой же стадии на прошлогоднем Уимблдоне. Тогда в двух сетах победила американка.