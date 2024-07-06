Онс Жабер – Элина Свитолина 0:2 (1:6, 7:6(4))

Перед отчетным поединком Элина Свитолина имела преимущество в очных противостояниях – три победы в четырех матчах. Экс-первая ракетка Украины решила не портить хорошую статистику, пишет 24 Канал.

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Третья победа Свитолиной на Уимблдоне-2024

В первой партии Свитолина превосходила соперницу из Туниса. Элина разгромила Жабер со счетом 6:1.

Казалось, что украинка не будет иметь проблем во второй партии. Однако Жабер предложила игру на класс. Во втором сете шла ожесточенная борьба за каждый сет. После двенадцати сыгранных геймов счет был равный – 6:6.

Все решилось на тайбрейке, который Свитолина склонила в свою пользу – 7:4. Поединок длился более 1,5 часов.

Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Уимблдона. За выход в четвертьфинал украинская теннисистка сыграет против китаянки Ван Синьюй.

Напомним, что на пути к третьему кругу Свитолина поочередно выбила из борьбы польку Магду Линетт и немку Юле Нимаер.