Битва за выход в полуфинал Уимблдона-2024: онлайн-трансляция матча Рыбакина – Свитолина

В среду, 10 июля, состоятся поединки 1/4 финала на травяном "мэйджоре" по теннису. В одном из них Элина Свитолина будет встречаться с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

Это будет пятая очная встреча между спортсменками. Сейчас между ними сохраняется полный паритет – 2:2.

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Борьба за попадание в четверку лучших

К нынешней стадии обе теннисистки пробились, выиграв по четыре матча. Каждая из них отдала лишь по одному сету соперницам.

На пути к четвертьфиналу Свитолина одолела Линетт, Нимаер, Жабер и Ван. Рыбакина же переиграла Русе, Зигемунд, Возняцки и Калинскую.

Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Он ориентировочно начнется в 15:30 по Киеву.

Смотрите видеотрансляцию матча Рыбакина – Свитолина

Отметим, что в следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Остапенко или Барборой Крейчиковой.