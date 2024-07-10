Це буде п'ята очна зустріч між спортсменками. Наразі між ними зберігається повний паритет – 2:2.

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Боротьба за потрапляння у четвірку найкращих

До нинішньої стадії обидві тенісистки пробилися, вигравши по чотири матчі. Кожна з них віддала лише по одному сету суперницям.

На шляху до чвертьфіналу Світоліна здолала Лінетт, Німаєр, Жабер та Ван. Рибакіна ж переграла Русе, Зігемунд, Возняцкі та Калінскую.

Поєдинок відбудеться першим запуском на центральному корті. Він орієнтовно розпочнеться о 15:30 за Києвом.

Дивіться відеотрансляцію матчу Рибакіна – Світоліна

Зазначимо, що в наступному раунді переможниця матчу зіграє з Єленою Остапенко або Барборою Крейчиковою.