Это будет пятая очная встреча между спортсменками. Сейчас между ними сохраняется полный паритет – 2:2.
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Борьба за попадание в четверку лучших
К нынешней стадии обе теннисистки пробились, выиграв по четыре матча. Каждая из них отдала лишь по одному сету соперницам.
На пути к четвертьфиналу Свитолина одолела Линетт, Нимаер, Жабер и Ван. Рыбакина же переиграла Русе, Зигемунд, Возняцки и Калинскую.
Поединок состоится первым запуском на центральном корте. Он ориентировочно начнется в 15:30 по Киеву.
Смотрите видеотрансляцию матча Рыбакина – Свитолина
Отметим, что в следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Остапенко или Барборой Крейчиковой.