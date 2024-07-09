На это трагическое событие отреагировал бывший теннисист Сергей Стаховский. Сейчас он является действующим бойцом Нацгвардии.

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Молчание – не вариант

Спортсмен обратился к журналистам, которые сейчас работают на Уимблдоне. Он призвал представителей медиа пообщаться с "нейтральными" теннисистами, чтобы те четко озвучили свою позицию относительно террористического акта, который совершили военные из их родной страны.

Я хотел бы попросить любого из журналистов на Уимблдоне задать вопрос таким представителям страны без флага, как Медведев – как они относятся к тому, что в международный "день семьи" их страна уничтожила баллистическими ракетами 2 детские больницы, одна из которых была для детей с онкологическими заболеваниями,

– написал Стаховский.

Отметим, что только во время последнего ракетного удара по Украине россияне убили более 40 человек, еще около 200 получили ранения. В частности, в "Охматдете" погибли двое.

Напомним, что на Уимблдоне продолжает свое выступление Элина Свитолина. Она пробилась в четвертьфинал, где сыграет с Еленой Рыбакиной.