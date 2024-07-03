Россиянин на Уимблдоне ракеткой разбил себе колено до крови: видео неадекватного поведения

Во вторник, 2 июля, состоялись матчи первого круга Уимблдонского турнира по теннису. В одном из них встречались "нейтральный" Андрей Рублев и аргентинец Франсиско Комесанья.

26-летний москвич сенсационно уступил 122-й ракетке мира – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7. Кроме неожиданного результата, эта встреча также запомнилась из-за неуравновешенности российского теннисиста, пишет 24 Канал.

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Истерика, которая уже стала нормой для Рублева

В третьем сете у него случился нервный срыв. При счете 1:3 Рублев выполнил очень неточный удар, после чего потерял контроль над собой.

Вторая ракетка России неистово начал бить себя по колену ракеткой. Параллельно он выкрикивал что-то в адрес трибун.

Смотрите видео с неадекватным поведением Рублева

Позже в объективы камер попали последствия такой агрессии. У Рублева появилась кровь на левом колене, однако это не помешало ему продолжить игру.



Рублев ракеткой разбил себе колено на Уимблдоне / Скриншот с видео

Отметим, что такое поведение уже стало нормой для Андрея Рублева. В ноябре прошлого года он сделал почти полностью идентичные действия, а в мае на Ролан Гаррос-2024 разбил ракетку и ногой бил скамейку для сидения. Российская культура во всей красе...