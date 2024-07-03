26-річний москвич сенсаційно поступився 122-й ракетці світу – 4:6, 7:5, 2:6, 6:7. Окрім несподіваного результату, ця зустріч також запам'яталася через неврівноваженість російського тенісиста, пише 24 Канал.

Читайте також Французький паспорт не допоміг: Цуренко не потиснула руку колишній росіянці на Вімблдоні-2024

Істерика, яка вже стала нормою для Рубльова

У третьому сеті в нього стався нервовий зрив. За рахунку 1:3 Рубльов виконав дуже неточний удар, після чого втратив контроль над собою.

Друга ракетка Росії несамовито почав бити себе по коліну ракеткою. Паралельно він вигукував щось на адресу трибун.

Дивіться відео з неадекватною поведінкою Рубльова

Пізніше в об'єктиви камер потрапили наслідки такої агресії. У Рубльова з'явилася кров на лівому коліні, проте це не завадило йому продовжити гру.



Рубльов ракеткою розбив собі коліно на Вімблдоні / Скриншот із відео

Зазначимо, що така поведінка вже стала нормою для Андрєя Рубльова. У листопаді минулого року він зробив майже повністю ідентичні дії, а у травні на Ролан Гаррос-2024 розбив ракетку та ногою бив лавку для сидіння. Російська культура у всій красі...