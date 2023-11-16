На днях в Турине проходит Итоговый турнир АТР. В Италию съехались девять лучших теннисистов, разбитых на две группы, пишет 24 канал.

По теме "Иди в д*пу": российский теннисист хамовито отреагировал на возглас болельщика

Был среди них и "нейтральный" россиянин Андрей Рублев. Он попал в группу к Карлосу Алькарасу, Александру Звереву и своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

Турнир явно не задался для Рублева. В стартовой встрече он уступил Медведеву, после чего не смог остановить вторую ракетку мира Алькараса. В матче с испанцем у Андрея сдали нервы.

Отдав гейм на своей подаче на старте второго сета, россиянин решил выместить злобу на ракетке. Рублев шесть раз подряд изо всех сил ударил ею по колено и разбил его.

Видео срыва от Рублева:

Читайте также WTA – просто нейтральный наблюдатель: Свитолина объяснила безразличие ассоциации к войне в Украине

Впрочем, после этого россиянин продолжил игру, словно ничего не произошло. На пресс-конференции Андрей также заявил, что "ничего не было". Отметим, что поражение от Алькараса закрыло перед россиянином возможность выйти в плей-офф.