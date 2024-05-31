Одним из таких представителей из России на Ролан Гаррос был Андрей Рублев. Вторая ракетка страны-агрессора в последний день весны провел свой матч третьего круга турнира. Его соперником был итальянец Маттео Арнальди, сообщает 24 Канал.

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Типичное поведение российских спортсменов

В трех сетах победу неожиданно одержал теннисист из Италии – 6:7 (6:8), 2:6 и 4:6.

Впервые у Рублева сдали нервы во время пятого гейма второго сета, когда россиянин пробил в аут и проиграл этот розыгрыш. Итальянец повел в счете 2:3 в этой партии.

Андрей неистово начал кричать и бросать ракетку о корт.

Истерика Рублева во втором сете: смотрите видео

Но это не все эмоции российского теннисиста, которые он выплеснул наружу во втором сете. После седьмого гейма Рублев начал уничтожать местный инвентарь. От его эмоций пострадала скамейка.

Рублев ударил ногой скамейку во время матча Ролан Гаррос: смотрите видео

За что получил предупреждение от судьи, который сидел на вышке. Рефери расценил эти действия россиянина, как неспортивное поведение.

Отметим, что в 1/16 финала Ролан Гаррос свою борьбу прекратил еще один российский теннисист Павел Котов, который проиграл другому итальянскому сопернику Яннику Зиннеру (2-я ракетка мира). Итальянцы в этот день показали, где место российским спортсменам – вне теннисного корта.