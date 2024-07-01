Матч с участием Леси Цуренко и Варвары Грачевой длился две партии. К сожалению, украинская теннисистка уступила сопернице – 3:6, 1:6, пишет 24 Канал.

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Принципиальная позиция Цуренко

После завершения поединка Леся Цуренко отказалась пожимать руку бывшей россиянке. Отметим, что Варвара Грачева сейчас представляет Францию.

В начале 2023 года она подала документы на смену гражданства. И летом того же года получила новый паспорт. Начиная с 26 июня 2023 года выступает в WTA туре под французским флагом.

Отметим, что Цуренко постоянно проявляет свою гражданскую позицию на международных соревнованиях. После матчей с представительницами стран-агрессоров она отказывается от традиционного рукопожатия.

Видеообзор матча Цуренко – Грачева

Напомним, что Уимблдонский турнир продлится с 1 по 14 июля. В соревнованиях основной сетки стартовали восемь украинских теннисисток. Это является национальным рекордом.