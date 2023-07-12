Трем сетам понадобилось Элине, чтобы выйти в полуфинале лондонского турнира. Свитолина уже сильно наделала шума в Туре в первые три месяца после рождения дочери Скай. Нынешний результат Элины не был бы столь ярок без поддержки.

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Свитолина: Счастливая, что смогла принести немного счастья жителям Украины

На протяжении всего Уимблдона-2023 ощущается поддержка Свитолиной, как на трибунах, так и далеко за его пределами. Это отметила и Элина на пресс-конференции после победы в 1/4 финала над Игой Швентек.

Теннисистка отметила, что поддержка украинцев многое для нее означает. Спортсменка знает, что многие земляки следят за ее выступлениями в Украине. Элин получает целую гору сообщений от украинцев после матчей.

Интересно, что за четвертьфиналом Элины на Уимблдоне следили многие украинские спортсмены, соцсети которых были переполнены поздравлениями с победой для Свитолиной. К примеру, Александра Зинченко болел за теннисистку на расстоянии. Его жена наблюдала за матчем с трибун.

Свитолина призналась, что испытывает радость, когда видит, что ее выступления приносят немного положительных эмоций украинцам, которые продолжают жить в условиях войны. Также теннисистка отметила важность спортивного фронта, помогающего ВСУ приблизить победу Украины в войне над Россией.

Я счастлива, что могу принести немного счастья в их жизнь. В интернете много видеороликов, где дети смотрят матчи на своих телефонах. Это действительно заставляет мое сердце таять, глядя на это. Просто счастлива, что смогла принести немного счастья жителям Украины. Просто невероятно, что военные делают для нашей страны. Я не могу отблагодарить их за храбрость, за то, через что они проходят. Чтобы бороться за свою страну нужно действительно много. Да, просто очень, очень благодарна, что они делают для Украины. Все украинцы – мы здесь, чтобы помочь им выиграть эту войну,

– заявила Свитолина.

Отметим, что Свитолина успевает не только набирать форму в Туре, но и помогать Украине. Элина не раз перечисляла заработанные призовые на армию и нужды родной страны.

Важно! В полуфинале Уимблдона-2023 Свитолина сыграет против чешки Маркеты Вондроушовой. Их встреча с выходом в финал турнира состоится 13 июля. Ориентировочное начало матча в 15:00 (по Киеву).