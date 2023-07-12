Свитолиной удалось воплотить в реальность свои мечты. Хотя сам польская теннисистка была фавориткой их четвертьфинала Уимблдона-2023. После победного поединка, выведшего Элину в полуфинал соревнований, украинка не сдерживала эмоций счастья, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Мы здесь, чтобы помочь украинцам выиграть эту войну – Свитолина о важности спортивного фронта

У Свитолиной замечательное чувство юмора

После матча украинская теннисистка отметила атмосферу на трибунах и игру соперницы, которая является большой подругой Украины в войне против России.

"Она очень помогает украинцам и Украине – не только словами, но и делом. Было непросто играть против нее. Она одна из первых по-настоящему помогала украинцам, и это ощутимая помощь для Украины. Поэтому действительно не очень просто играть против кого-то, с кем разделяешь немало хороших моментов. Но я очень счастлива, что мне удалось выиграть. Спасибо за такую невероятную поддержку", – сказала Элина.

Тогда пресс-служба Уимблдона спросила, как Элина отпразднует победу над Швентек. Также Свитолиной вспомнили концерт Гарри Стайлса, на который она так и не попала из-за турнира, поэтому была вынуждена продать билеты. Все потому, что украинка является большой фанаткой этого исполнителя.

Наверное, сперва я выпью пива,

– с улыбкой ответила украинка.

"Я продолжу вместе с моей командой наслаждаться, как это было в начале турнира. Если бы мне тогда кто-то сказал, что я буду играть в полуфинале, я бы подумала, что общаюсь с сумасшедшим. Я продолжу наслаждаться и готовиться к следующему большому поединку", – добавила. украинская теннисистка.