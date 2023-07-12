Світоліній вдалось втілити у реальність свої мрії. Хоча сам польська тенісистка була фавориткою їх чвертьфіналу Вімблдону-2023. Після переможного поєдинку, який вивів Еліну у півфінал змагань, українка не стримувала емоцій щастя, пише 24 Канал.

Варте уваги Ми тут, щоб допомогти українцям виграти цю війну, – Світоліна про важливість спортивного фронту

У Світоліної чудове почуття гумору

Одразу після матчу українська тенісистка відзначила атмосферу на трибунах та гру суперниці, яка є великою подругою України у війні проти Росії.

"Вона дуже допомагає українцям та Україні – не лише словами, а й ділом. Було непросто грати проти неї. Вона одна з перших по-справжньому допомагала українцям, і це відчутна допомога для України. Тому справді не дуже просто грати проти когось, з ким розділяєш чимало хороших моментів. Але я дуже щаслива, що мені вдалося виграти. Дуже дякую за таку неймовірну підтримку", – сказала Еліна.

Тоді пресслужба Вімблдону запитала, як Еліна відсвяткує перемогу над Швьонтек. Також Світоліній пригадали концерт Гаррі Стайлса, на який вона так і не потрапила через турнір, тому була змушена продати квитки. Все через те, що українка є великою фанаткою цього виконавця.

Напевно, спершу я вип’ю пива,

– із посмішкою відповіла українка.

"Я продовжу разом із моєю командою насолоджуватися, як це було на початку турніру. Якби мені тоді хтось сказав, що я гратиму у півфіналі, я б подумала, що спілкуюся із божевільним. Я продовжу насолоджуватися і готуватися до наступного великого двобою", – додала українська тенісистка.