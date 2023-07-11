Свитолина сенсационно победила первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина в невероятном четвертьфинальном поединке одолела Игу Швентек. Украинка во второй раз вышла в полуфинал турнира.

Ига Швентек (Польша) – Элина Свитолина (Украина) 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

В четвертьфинальном поединке Элина Свитолина встречалась с первым номером WTA Игой Швентек. В напряженном поединке победу праздновала украинская теннисистка, пишет 24 Канал.

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Невероятный матч Свитолиной

Несомненной фавориткой была титулованная Швентек. Однако Свитолина сумела сотворить сенсацию и оставить за бортом Уимблдона еще одну топ-теннисистку. В первом сете украинка обыграла польку со счетом 7:5. Во второй партии Швентек в тайбрейке победила Светолину.

Все решилось в третьем сете, на который у первой ракетки мира не хватило сил. Украинка уверенно взяла партию со счетом 6:2.

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Отметим, что Свитолина второй раз за свою карьеру вышла в полуфинал Уимблдона. Предыдущее достижение украинской теннисистки произошло в 2019 году. Тогда Элина в полуфинале уступила будущей чемпионке Симоне Халеп.