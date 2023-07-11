Свитолина в двух шагах от мечты: какие шансы у Элины на выход в финал и победу на Уимблдоне

Украинка наделала шума на травяном турнире Grand Slam, выбив лидера рейтинга WTA. Теперь Элину ждет матч против соперницы, которая выбивала ее в полуфинале Олимпийских игр.

Украинка Элина Свитолина продолжает творить чудеса на нынешнем Уимблдоне. Теннисистка уже дошла до полуфинала турнира, который проходит всего на третий месяц после выхода из декрета, пишет 24 канал.

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На травяном Grand Slam Элина прошла непростой путь, выбив Винус Уильямс, Элизе Мертенс, Софию Кенин и Викторию Азаренко. А в четвертьфинале Свитолиной покорилась победа над первой ракеткой мира Игой Швентек.

Видеообзор матча Ига Швентек – Элина Свитолина:

Таким образом, украинка в третий раз в карьере вышла в полуфинал самой престижной серии турниров. В 2019 году Свитолина была в шаге от финалов на Уимблдоне и US Open, но проиграла Симони Халеп и Серене Уильямс соответственно.

Теперь же Элина сойдется в 1/2 финала с Маркетой Вондроушовой. Чешка занимает 42 место в рейтинге WTA, а в 1/4 финала также прошла фаворитку – четвертую ракетку мира Джессику Пегулу.

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Букмекеры уже выставили коэффициенты на полуфинальное сражение. По их мнению, Свитолина является андердогом в матче с чешкой. Коэффициент на ее победу составляет 2,15, в то время как успех Маркеты оценивается в 1,77.

При этом эксперты полагают, что результат будет решен в двух сетах. На это выставлен коэффициент 1,66, а вот на матч в три сета можно поставить за 2,23.

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Что интересно, Свитолина имеет больше шансов стать итоговым победителем Уимблдона, чем Вондроушова. Элина сейчас идет третьей в рейтинге, уступая двум уроженкам стран-террористок. Напомним, что казашка Елена Рыбакина родилась в Москве.

Котировки на чемпионство Уимблдона-2023:

Елена Рыбакина (Казахстан) – 3,00

Арина Сабаленко – 3,75

Элина Свитолина (Украина) – 5,50

Онс Жабер (Тунис) – 6,00

Маркета Вондроушова (Чехия) – 6,50

Мэдисон Киз (США) – 13,00

История встреч

Элина Свитолина и Маркета Вондроушова уже пять раз играли друг с другом. Минимальное преимущество на стороне украинки, которая трижды выиграла и дважды проиграла. Правда, последние две встречи были именно за чешкой, в том числе и на Олимпийских играх-2020.

ГОД ТУРНИР СТАДИЯ ПОБЕДИТЬ СЧЕТ 2018 Доха 2 круг Элина Свитолина 6:2, 6:4 2018 Штутгарт 2 круг Элина Свитолина 2:6, 6:1, 3:2 (в) 2019 Индиан-Уэллс 1/4 финала Элина Свитолина 4:6, 6:4, 6:4 2020 Рим 1/4 финала Маркета Вондроушева 6:3, 6:0 2021 Олимпиада 1/2 финала Маркета Вондроушева 6:3, 6:1

. Матч Элина Свитолина – Маркета Вондроушова в полуфинале Уимблдона-2023 состоится 13 июля на Центральном корте Лондона. Прямая трансляция на Украине будет доступна на телеканале Setanta Sports. Начало – ориентировочно в 15:00 по киевскому времени