Українка Еліна Світоліна продовжує творити дива на цьогорічному Вімблдоні. Тенісистка вже дійшла до півфіналу турніру, який проходить всього на третій місяць після її виходу з декрету.

До теми Світоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу та вийшла до півфіналу Вімблдону

На трав'яному Grand Slam Еліна пройшла непростий шлях, вибивши Вінус Вільямс, Елізе Мертенс, Софію Кенін та Вікторію Азаренка. А у чвертьфіналі Світоліній підкорилась перемога над першою ракеткою світу Ігою Швьонтек.

Відеоогляд матчу Іга Швьонтек – Еліна Світоліна:

Таким чином українка втретє в кар'єрі вийшла у півфінал найпрестижнішої серії турнірів. У 2019 році Світоліна була за крок від фіналів на ВІмблдоні та US Open, але програла Сімоні Халеп та Серені Вільямс відповідно.

Тепер же Еліна зійдеться в 1/2 фіналу із Маркетою Вондроушовою. Чешка посідає 42 місце у рейтингу WTA, а в 1/4 фіналу так само пройшла фаворитку – четверту ракетку світу Джессіку Пегулу.

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Букмекери вже виставили коефіцієнти на півфінальний бій. На їх думку, Світоліна є андердогом у матчі із чешкою. Коефіцієнт на її перемогу становить 2,15, тоді як успіх Маркети оцінюється в 1,77.

При цьому експерти вважають, що результат буде вирішений у двох сетах. На це виставлений коефіцієнт 1,66, а ось на матч у три сети можна поставити за 2,23.

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Що цікаво, Світоліна має більше шансів стати підсумковим переможцем Вімблдону, ніж Вондроушова. Еліна наразі йде третьою в рейтингу, поступаючись двом уродженкам країн-терористок. Нагадаємо, що казашка Єлєна Рибакіна народилась у Москві.

Котировки на чемпіонство Вімблдону-2023:

Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 3,00

Аріна Сабалєнка – 3,75

Еліна Світоліна (Україна) – 5,50

Онс Жабер (Туніс) – 6,00

Маркета Вондроушова (Чехія) – 6,50

Медісон Кіз (США) – 13,00

Історія зустрічей

Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова вже п'ять разів грали одна з одною. Мінімальна перевага на боці українки, яка тричі виграла та двічі програла. Правда, останні дві зустрічі були саме за чешкою, в тому числі і на Олімпійських іграх-2020.

РІК ТУРНІР СТАДІЯ ПЕРЕМОЖЕЦЬ РАХУНОК 2018 Доха 2 коло Еліна Світоліна 6:2, 6:4 2018 Штутгарт 2 коло Еліна Світоліна 2:6, 6:1, 3:2 (в) 2019 Індіан-Веллс 1/4 фіналу Еліна Світоліна 4:6, 6:4, 6:4 2020 Рим 1/4 фіналу Маркета Вондроушова 6:3, 6:0 2021 Олімпіада 1/2 фіналу Маркета Вондроушова 6:3, 6:1

Довідка. Матч Еліна Світоліна – Маркета Вондроушова у півфіналі Вімблдону-2023 відбудеться 13 липня на Центральному корті Лондона. Пряма трансляція в Україні буде доступна на телеканалі Setanta Sports. Початок – орієнтовно о 15:00 за київським часом