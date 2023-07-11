Українка Еліна Світоліна продовжує творити дива на цьогорічному Вімблдоні. Тенісистка вже дійшла до півфіналу турніру, який проходить всього на третій місяць після її виходу з декрету.
До теми Світоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу та вийшла до півфіналу Вімблдону
На трав'яному Grand Slam Еліна пройшла непростий шлях, вибивши Вінус Вільямс, Елізе Мертенс, Софію Кенін та Вікторію Азаренка. А у чвертьфіналі Світоліній підкорилась перемога над першою ракеткою світу Ігою Швьонтек.
Відеоогляд матчу Іга Швьонтек – Еліна Світоліна:
Таким чином українка втретє в кар'єрі вийшла у півфінал найпрестижнішої серії турнірів. У 2019 році Світоліна була за крок від фіналів на ВІмблдоні та US Open, але програла Сімоні Халеп та Серені Вільямс відповідно.
Тепер же Еліна зійдеться в 1/2 фіналу із Маркетою Вондроушовою. Чешка посідає 42 місце у рейтингу WTA, а в 1/4 фіналу так само пройшла фаворитку – четверту ракетку світу Джессіку Пегулу.
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Букмекери вже виставили коефіцієнти на півфінальний бій. На їх думку, Світоліна є андердогом у матчі із чешкою. Коефіцієнт на її перемогу становить 2,15, тоді як успіх Маркети оцінюється в 1,77.
При цьому експерти вважають, що результат буде вирішений у двох сетах. На це виставлений коефіцієнт 1,66, а ось на матч у три сети можна поставити за 2,23.
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Що цікаво, Світоліна має більше шансів стати підсумковим переможцем Вімблдону, ніж Вондроушова. Еліна наразі йде третьою в рейтингу, поступаючись двом уродженкам країн-терористок. Нагадаємо, що казашка Єлєна Рибакіна народилась у Москві.
Котировки на чемпіонство Вімблдону-2023:
- Єлєна Рибакіна (Казахстан) – 3,00
- Аріна Сабалєнка – 3,75
- Еліна Світоліна (Україна) – 5,50
- Онс Жабер (Туніс) – 6,00
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 6,50
- Медісон Кіз (США) – 13,00
Історія зустрічей
Еліна Світоліна та Маркета Вондроушова вже п'ять разів грали одна з одною. Мінімальна перевага на боці українки, яка тричі виграла та двічі програла. Правда, останні дві зустрічі були саме за чешкою, в тому числі і на Олімпійських іграх-2020.
|РІК
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|ПЕРЕМОЖЕЦЬ
|РАХУНОК
|2018
|Доха
|2 коло
|Еліна Світоліна
|6:2, 6:4
|2018
|Штутгарт
|2 коло
|Еліна Світоліна
|2:6, 6:1, 3:2 (в)
|2019
|Індіан-Веллс
|1/4 фіналу
|Еліна Світоліна
|4:6, 6:4, 6:4
|2020
|Рим
|1/4 фіналу
|Маркета Вондроушова
|6:3, 6:0
|2021
|Олімпіада
|1/2 фіналу
|Маркета Вондроушова
|6:3, 6:1