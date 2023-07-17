Свитолина или Киченок: кто больше заработал денег на Уимблдон 2023

На теннисном турнире Уимблдон 2023 года официально определились победители. Одной из них стала и украинка Людмила Киченок. А Элина Свитолина тоже сумела совершить определенный фурор своими выступлениями.

В общей сложности на Уимблдоне 2023 в основной сетке одиночного турнира выступило сразу пять украинок.

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Элина Свитолина сумела дойти до полуфинала турнира, повторив свой лучший результат на Grand Slam.

Леся Цуренко остановилась на стадии 1/8 финала.

Марта Костюк одержала две трудные победы на старте турнира, но уже в третьем круге была вынуждена покинуть турнир после поражения.

Ангелина Калинина вылетела во втором круге соревнований.

Екатерина Байндль – еще в первом.

Людмила Киченок на Уимблдон 2023 года выступала в паре, а также в миксте. Но если вместе с Еленой Остапенко из Латвии ей не удалось преодолеть первый круг турнира, то уже в миксте с Мате Павичем она стала победительницей Уимблдона 2023 года.

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В общей сложности призовой фонд Уимблдон 2023 года составил 44,7 миллиона фунтов стерлингов. Это на 11,2% больше, чем в 2022 году. И едва ли не самые большие призовые именно в одиночных разрядах, где победители получали по 2,35 миллиона фунтов стерлингов.

Несмотря на то, что Киченок стала победительницей в миксте, она получила гораздо меньшие призовые, чем та же Свитолина или Цуренко, выступавшие в одиночном разряде. И даже Костюк и Калинина заработали больше (правда, по итогам выступлений в одиночном разряде, в паре и миксте).

Призовые для победителей в миксте составляют всего 128 тысяч фунтов стерлингов на пару. Так что Киченок получила 64 тысячи фунтов стерлингов за эту победу. Еще она получила 6875 фунтов стерлингов за выступление в первом круге в паре. В общем – 70875 фунтов стерлингов заработала Киченок.

Выход в полуфинал одиночного турнира принес Свитолиной 600 тысяч фунтов стерлингов. Цуренко заработала 207 тысяч фунтов стерлингов за свое выступление.

Марта Костюк выступала на Уимблдон 2023 также и в паре, и миксте. Она заработала 131 тысячу фунтов за одиночное выступление, 11 тысяч фунтов стерлингов за выход во второй круг в паре и 8,25 тысячи фунтов стерлингов за выступление в миксте. В общей сложности – 150,25 тысячи фунтов стерлингов.

Ангелина Калинина за выход во второй круг заработала 85 тысяч фунтов стерлингов. Она остановилась и во втором круге парного разряда, за что получила 11 тысяч фунтов стерлингов. В общей сложности – 96 тысяч фунтов стерлингов.

А вот Екатерина Байндль за поражение в первом круге Уимблдон 2023 года получила 55 тысяч фунтов стерлингов. И еще 11 тысяч – за выход во второй круг парного разряда. В общей сложности – 66 тысяч фунтов стерлингов.