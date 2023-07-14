В пятницу произошло знаменательное событие для украинского тенниса. Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем стала чемпионкой Уимблдона в парном миксте.

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Для многих любителей тенниса, которые не очень глубоко разбираются в этой игре, имя Киченок не очень известно. 24 канал рассказывает об основных фактах о первой украинской чемпионке Уимблдона.

Десять фактов о Людмиле Киченок

Людмила является одной из сестер-близнецов. Ее родственница Надежда, с которой они родились 20 июля 1992 года в Днепре, также профессиональная теннисистка и тоже специализируется на парном разряде.

Сама же Людмила уже больше года играет только в паре. Последний матч в одиночном разряде спортсменка из Днепра провела еще в начале апреля 2022-го.

Киченок выиграла более 40 титулов: шесть трофеев в одиночном разряде и 36 – в парном. Впрочем, в финале турнира Grand Slam она играла впервые.

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Рекорды Украины на Grand Slam

Лучшим показателем в женском парном разряде был полуфинал Ролан Гаррос и Уимблдона в прошлом году вместе с Еленой Остапенко.

В парном миксте максимумом украинки был четвертьфинал. Его она достигла как раз с Мате Павичем в 2017 году. И тоже на Уимблдоне. Хорват был лидером парного рейтинга ATP и выигрывал парный турнир на Олимпийских играх-2020.

Киченок стала первой победительницей Уимблдона от Украины и третьим триумфатором Grand Slam. В 2009 году Алена и Екатерина Бондаренко выиграли парный женский турнир на Australian Open.

В общем-то только пять представителей Украины играли в финалах Grand Slam. Кроме Киченок и сестер Бондаренко, к этой стадии выходили:

Андрей Медведев (Ролан Гаррос-1999 / мужской одиночный разряд)

Елена Татаркова (Уимблдон-1999 /женский парный разряд)

Татьяна Перебийнис (Уимблдон-2005 / парный смешанный разряд)

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В 2018 и 2019 годах Людмила выигрывала Итоговый турнир WTA в парном разряде. В первом случае она это сделала в дуэте со своей сестрой Надеждой, а через год – со словенкой Андреей Клепач.

Личные достижения за 2023 год

В апреле этого года 30-летняя Киченок получила предложение руки и сердца. Ее избранником стал Станислав Хмарский, бывший теннисист и тренер. В свое время Станислав работал с Мартой Костюк и Еленой Остапенко.

Сейчас Людмила идет на 15 месте в парном рейтинге WTA. Ее лучшим показателем была восьмая ступенька в феврале этого года. Суммарно за карьеру Киченок заработала 1,8 миллиона долларов призовыми.