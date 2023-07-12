Людмила Киченок (Украина) / Мате Павич (Хорватия) – Джонни О'Мара / Оливия Николс (Великобритания) 2:1 (7:6, 4:6, 6:3)

На Уимблдоне-2023 подходят к завершению все мужские и женские турниры. Так, в смешанном парном соревновании приняли участие две украинок – Марта Костюк и Людмила Киченок, пишет 24 канал.

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Марта в паре с Марсело Аревало покинула турнир в четвертьфинале. А вот Киченок удался прорыв. Людмила заявилась на турнир вместе с хорватом Мате Павичем.

Пара дошла до полуфинала, где расправилась с хозяевами Уимблдона Джонни О'Марой и Оливией Николс. Первый сет украино-хорватский дуэт выиграл на тайбрейке, но уступил во втором сете.

Впрочем, решающий был за Киченок и Павликом, соперники взяли всего три гейма. Таким образом, Людмила впервые в карьере выходит в финал турнира Grand Slam. Там соперникам украинки и хорвата станут Йоран Флиген (Бельгия) и Сюй Ифань (Китай).

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Напомним, что в одиночном женском соревновании также может выйти в финал Элина Свитолина. Украинка создала сенсационный прорыв, выбив в четвертьфинале первая ракетка мира Игу Швентек. В полуфинале одесситке будет противостоять Маркета Вондроушова.