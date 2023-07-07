Несмотря на прогнозы экспертов: Элина Свитолина без проблем вышла в четвертый круг на Уимблдоне

Одесская спортсменка не испытала существенного сопротивления от Софии Кенин. Это позволило ей выйти в следующий раунд, где она сыграет с теннисисткой из Белоруссии.

Элина Свитолина (Украина) – София Кенин (США) 2:0 (7:6, 6:2)

Соревнования на теннисном турнире Уимблдон в полном разгаре. На травяном турнире Grand Slam стартовали пять украинок, пишет 24 канал.

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Правда, Екатерина Байндль вылетела уже в первом круге, а Ангелина Калинина – во втором. Зато Элина Свитолина смогла пройти двух соперниц – Винус Уильямс и Элизу Мертенс.

В третьем раунде соперницей одесситки стала София Кенин, идущая 128-й в рейтинге WTA. Удивительно, но именно американка считалась фавориткой в дуэли.

Впрочем, Элина смогла пристыдить экспертов. Первый сет девушки провели почти безошибочно, обменявшись лишь одним поражением в "своих" геймах. Игра дошла до тайбрейка, где Свитолина одержала уверенную победу.

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Второй сет дался украинцам уже легче. Свитолина взяла четыре из пяти первых геймов и уверенно довела игру до победы. Таким образом Элина третий раз в карьере доходит до стадии 1/8 финала на Уимблдоне.

Лучшим результатом был полуфинал в 2019 году. В этот раз в четвертом раунде Свитолина должна сыграть против "нейтральной" Виктории Азаренко из Беларуси.