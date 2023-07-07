Марта Костюк – Паула Бадоса 1:0 (6:2, 1:0 отказ Бадосы)

Матч 1/32 финала Уимблдона-2023 с участием Марты Костюк длился всего 37 минут. К сожалению, поединок закончился заблаговременно из-за отказа испанской теннисистки, пишет 24 Канал.

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В первом сете украинка почти не ощутила сопротивления сопернице. Костюк легко довела счет партии до комфортных 5:1, взяв три гейма на подаче Бадосы. Седьмой гейм был за испанкой, но стал последним не только в этом сете, но и в этом коротком поединке.

Следующий гейм с двумя брейками записала в свой актив Марта и оформила победу в первом сете 6:2.

Второй гейм начался с проигранной подачи Паулы. На этом он и кончился. Бадоса отказалась продолжать матч. По ходу поединка испанка обращалась за помощью к физиотерапевту из-за проблем со спиной.

Напомним, что Паула Бадоса пропускала Ролан Гаррос и еще несколько травяных турниров из-за стрессового перелома позвоночника. Эти проблемы напомнили о себе и во время встречи с Костюк.

Марта Костюк впервые в карьере не только победила Бадосу (четвертая встреча), но и впервые сыграет в третьем круге Уимблдона.

Следующей соперницей украинки будет победительница матча Виктория Голубич (Швейцария) – Мэдисон Киз (США). Их поединок проходит прямо сейчас. Ближе к победе американка, которая взяла первый сет и лидирует во втором.

Любопытно! Костюк стала уже третьей украинкой, вышедшей в третий раунд Уимблдона-2023. До этого момента наши теннисистки уже побили национальный рекорд. До этого розыгрыша соревнований еще никогда в истории сразу четверо украинок не проходят первый круг лондонского турнира.