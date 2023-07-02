Уже в понедельник, 3 июля, стартует старейший теннисный турнир Уимблдон. В нынешних соревнованиях снова примут участие представители стран-агрессоров, которые будут выступать в нейтральном статусе

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Свитолина: Организаторы не хотели потерять "мейджор"

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала решение организаторов турнира снять бан и вернуть в соревнования россиян и белорусов. По ее мнению, из-за давления теннисных ассоциаций Уимблдон мог вообще прекратить свое существование. Потому организаторы были вынуждены пойти на уступки.

Конечно, они вынуждены были изменить свой подход, потому что было сильное давление от теннисных органов. И потому это был ожидаемый шаг, ведь организаторы не хотели потерять "мейджор", и нам нужно это принять. Все равно я благодарна за поддержку, за помощь с проживанием и многие другие вопросы. Мы действительно благодарны за их позицию,

– сказала Свитолина.

В то же время Элина поблагодарила организаторов Уимблдона за солидарность с Украиной, которую они продемонстрировали в прошлом розыгрыше.

Я была счастлива, что они приняли такое решение в прошлом году, потому как украинцы мы за это боролись. Мы пытались говорить с организаторами соревнований, WTA, АТР, ITF, объяснять, что происходит, почему другие виды спорта решили ввести бан и почему теннис этого не сделал. Мы были очень благодарны Уимблдону за это решение. В прошлом году я была здесь один день, виделась с украинскими игроками. Они были такого же мнения,

– рассказала Свитолина.

Напомним, что в турнире принимают участие 5 украинских теннисисток. Элина Свитолина в первом круге встретится с титулованной американкой Винусом Уильямсом.

Когда будут играть украинки

В понедельник, 3 июля, стартуют:

Элина Свитолина (Украина, №75 WTA) – Винус Уильямс (США, №554 WTA)

Леся Цуренко (Украина, №56 WTA) – Клер Лю (США, №95 WTA)

Екатерина Баиндл (Украина, №86 WTA) – Лейла Фернандес (Канада, №96 WTA)

Вторник, 4 июля: