На последнем Мундиале сборная Франции почти защитила звание чемпионов мира. Команда Дидье Дешама дошла до финала, где в невероятной встрече уступила Аргентине в серии пенальти.

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Как выяснилось, этот поединок стал последним в сборной для капитана "Ле Бле" Уго Льориса. Официальный сайт Федерации футбола Франции сообщил, что вратарь завершил свои выступления за национальную команду Франции.

Уго до последнего был основным игроком сборной, но решил попрощаться с командой в возрасте 36 лет. Свои теплые слова в адрес вратаря Тоттенхэма выразил Дидье Дешам.

Хочу отметить его исключительную карьеру. Кроме всех рекордов, которые он побил благодаря профессионализму, кроме важной роли, которую он сыграл в наших величайших завоеваниях, Уго – выдающаяся личность на человеческом уровне. Он был капитаном, когда я стал тренером в 2012 году, я сохранил ему повязку и никогда не жалел об этом. Уго имеет очень высокое представление о сборной Франции, он всегда был ориентирован на коллектив и всегда выдвигал его вперед, иногда даже во вред себе. Для меня было удовольствием и честью быть его тренером. Желаю всем тренерам, чтобы у них были такие игроки, как он,

– заявил тренер национальной команды.

Достижения Льориса в сборной Франции

Льорис дебютировал за сборную в 2008 году. В течение 14 лет кипер отыграл за "Ле Бле" 145 матчей, став главным гвардейцем в истории Франции.

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Вместе с национальной командой Уго съездил на четыре мундиала и три чемпионата Европы и на всех был игроком основы. В 2018 году Уго привел "Ле Бле" к золоту Мундиаля, а в 2022-м – к серебру.

На Евро лучшим показателем был финал на домашнем турнире в 2016 году. Тогда французы в решающем матче уступили португальцам. Также в 2021 году Льорис выиграл со сборной Лигу наций УЕФА.