На останньому Мундіалі збірна Франції майже захистила звання чемпіонів світу. Команда Дідьє Дешама дійшла до фіналу, де в неймовірній зустрічі поступилась Аргентині в серії пенальті.

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Як виявилось, цей поєдинок став останнім у збірній для капітана "Ле Бле" Уго Льоріса. Офіційний сайт Федерації футболу Франції повідомив, що воротар завершив свої виступи за національну команду Франції.

Уго до останнього був основним гравцем збірної, але вирішив попрощатися із командою у віці 36 років. Свої теплі слова на адресу воротаря Тоттенхема висловив Дідьє Дешам.

Хочу відзначити його виняткову кар’єру. Крім усіх рекордів, які він побив завдяки професіоналізму, крім важливої ​​ролі, яку він зіграв у наших найбільших завоюваннях, Уго – видатна особистість на людському рівні. Він був капітаном, коли я став тренером у 2012 році, Я зберіг йому пов'язку і ніколи не шкодував про це. Уго має дуже високе уявлення про збірну Франції, він завжди був орієнтований на колектив і завжди висував його вперед, іноді навіть на шкоду собі. Для мене було задоволенням і честю бути його тренером. Бажаю всім тренерам, щоб у них були такі гравці, як він,

– заявив тренер національної команди.

Досягнення Льоріса у збірній Франції

Льоріс дебютував за збірну у 2008 році. Протягом 14 років кіпер відіграв за "Ле Бле" 145 матчів, ставши головним гвардійцем в історії Франції.

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Разом із національною командою Уго з'їздив на чотири Мундіалі та три чемпіонати Європи і на всіх був гравцем основи. У 2018 році Уго привів "Ле Бле" до золота Мундіаля, а у 2022-му – до срібла.

На Євро найкращим показником був фінал на домашньому турнірі у 2016 році. Тоді французи у вирішальному матчі поступились португальцям. Також у 2021 році Льоріс виграв зі збірною Лігу націй УЄФА.