Федерация футбола Франции объявила о продолжении сотрудничества с Дешамом до 2026 года. Коуч постарается провести "Ле Блэ" на Евро-2024 и ЧМ-2026.

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Дешам сам в сборной Франции не останется. Соглашения также продлили с ассистентом Дешама Ги Стефаном, тренером вратарей Франком Равио и тренером по физподготовке Сирилем Мунье.

На должность главного тренера "Ле Блэ" также сватали Зинадина Зидана, который в поисках места трудоустройства. Бывший футболист был фаворитом на пост тренера сборной Франции, поскольку Дешам должен был покинуть пост после ЧМ-2022, но планы поменялись. "Зизу" может возглавить Ювентус, который сменит свое руководство. Также у француза есть вариант с главой сборной Бразилии.

Дешам, как главный тренер "Ле Блэ"