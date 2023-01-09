После вылета сборной Германии из ЧМ-2022 Томас Мюллер погорячился и намекнул в завершение карьеры за национальную команду своей страны. Сейчас нападающий Баварии свое мнение изменил.
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Томас Мюллер рассказал, что после того, как он унял свои эмоции, к нему вернулось желание снова выступать в футболке сборной Германии.
Я был раздражен после матча с Коста-Рикой. Это был печальный момент. Сейчас я обдумал это и обменялся мыслями с Ханси Фликом. Пока я продолжу выступать на профессиональном уровне, всегда буду оставаться доступным для сборной,
– рассказал Мюллер.
Также игрок намекнул, что понимает, что он игрок "возрастной", но в любой момент пойдет на встречу Германии.
Тренер должен решить, когда и как использовать меня, если захочет. Цель состоит в том, чтобы снова добиться успеха. У Ханси много вариантов в атаке. Я не волнуюсь, но обязательно буду рядом, когда понадоблюсь тренеру,
– отметил Мюллер.
Выступления Мюллера за Германию
Томас дебютировал за "Бундестим" в 2010 году в матче против сборной Аргентины.
К этому времени Мюллер провел за национальную команду 121 матч и отличился 44 голами.
Мюллер становился с Германией чемпионом мира в 2014 году. Также становился бронзовым призером ЧМ-2010 и Евро-2012 и Евро-2016.
Из личных наград в состоянии сборной Германии у игрока: золотая бутса ЧМ-14, символическая сборная ЧМ-2014, лучший молодой игрок ЧМ-2010.