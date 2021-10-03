В углу Джошуа махали полотенцем, – Фьюри уверен, что у Усика украли досрочную победу: видео
Источник:Boxing-social.com
Джон Фьюри, отец и тренер Тайсона Фьюри, высказал свое мнение относительно исхода боя Александра Усика и Энтони Джошуа. Фьюри-старший заявил, что у украинца просто нагло украли досрочную победу.
Фьюри-старший: Усик сделал все, что от него требовалось
Британский наставник увидел то, чего сразу не разглядели зрители поединка. В конце последнего 12-го раунда Усик набросился добивать Джошуа. В тот момент в углу британского боксера помахали белым полотенцем.
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Рефери должен был сразу останавливать бой и сигнализировать о досрочной победе Александра. Но проигнорировал этот эпизод. По мнению Джона Фьюри, у Усика просто забрали из-под носа досрочный успех. Одной из причин этого стало то, что украинец сражался на территории соперника.
Я думаю, что Усика лишили досрочной победы, потому что за десять секунд до финального гонга кто-то махал полотенцем. Я уверен, что Усику следует отдать досрочную победу. Почему Усику не дали досрочную победу? Потому что он дрался на выезде, а Джошуа выступал дома. Такое случается по всему миру. Тем не менее я отдаю должное Усику. Он сделал все, что от него требовалось, и сделал все прекрасно, показав решимость и волю к победе,
– заявил Фьюри-старший.
Видео эпизода
- В конце последнего раунда Усик мощными ударами положил Джошуа на канаты. Британец едва был в сознании после такой сильной комбинации от украинца. Сразу после этого раздался финальный гонг.
- В телетрансляции в этот момент оставалось еще 5 секунд. Но промоутер Александр Красюк заверил, что после боя проверили секундомером продолжительность последнего раунда. Сигнал о завершении боя прозвучал вовремя, а в трансляции произошла задержка.
- Украинец по единогласному решению судей победил и отобрал чемпионские пояса Энтони.