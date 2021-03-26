Конор МакГрегор и Дастин Порье устроят третий бой в рамках UFC. В промоушене уже подтвердили, что этот бой состоится.

Информацию о том, что Дастин Порье и Конор МакГрегор проведут третий бой подтвердил президент UFC Дана Уайт. Об этом его спросили во время пресс-конференции.

Достойно внимания Как Порье брутально нокаутировал скандального МакГрегора: видео

Этот бой состоится в июле 2021 года. Порье дал согласие на его проведение.

"Меня спрашивали о Дастине. Он сам выбрал этот бой и это очень разумно с его стороны. Это и нужно было сделать. Это большой бой для него, парень тяжело работал всю свою жизнь, всю карьеру, чтобы оказаться в такой позиции. Есть примеры других бойцов, которые, оказываясь в подобной ситуации, выбирали неправильный бой. Это было главной ошибкой их жизни. Вполне вероятно, что бой состоится в июле, звучит хорошо", – заявил Дана Уайт.