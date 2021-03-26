В UFC подтвердили дату третьего боя МакГрегор – Порье
Конор МакГрегор и Дастин Порье устроят третий бой в рамках UFC. В промоушене уже подтвердили, что этот бой состоится.
Источник:UFC
Информацию о том, что Дастин Порье и Конор МакГрегор проведут третий бой подтвердил президент UFC Дана Уайт. Об этом его спросили во время пресс-конференции.
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Этот бой состоится в июле 2021 года. Порье дал согласие на его проведение.
"Меня спрашивали о Дастине. Он сам выбрал этот бой и это очень разумно с его стороны. Это и нужно было сделать. Это большой бой для него, парень тяжело работал всю свою жизнь, всю карьеру, чтобы оказаться в такой позиции. Есть примеры других бойцов, которые, оказываясь в подобной ситуации, выбирали неправильный бой. Это было главной ошибкой их жизни. Вполне вероятно, что бой состоится в июле, звучит хорошо", – заявил Дана Уайт.
- Для Порье и МакГрегора это будет третий бой в рамках UFC.
- Первый раз они встретились в октагоне 27 сентября 2014 года на UFC 178. Тогда МакГрегор победил еще в первом раунде.
- 24 января 2021 года они провели второй бой. И на этот раз Порье взял реванш, отправив окровавленного МакГрегора в нокаут.
- После этого Порье заявил, что готов к третьему бою в Макгрегоре.
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