Конор МакГрегор та Дастін Пор'є влаштують третій бій в рамках UFC. В Промоушені вже підтвердили, що цей бій відбудеться.

Інформацію про те, що Дастін Пор'є та Конор МакГрегор проведуть третій бій підтвердив президент UFC Дана Вайт. Про це його спитали під час пресконференції.

Варте уваги Як Пор'є брутально нокаутував скандального МакГрегора: відео

Цей бій відбудеться в липні 2021 року. Пор'є дав згоду на його проведення.

"Мене запитували про Дастіна. Він сам вибрав цей бій і це дуже розумно з його боку. Це і потрібно було зробити. Це великий бій для нього, хлопець важко працював все своє життя, всю кар'єру, щоб опинитися в такій позиції. Є приклади інших бійців, які, опиняючись в подібній ситуації, вибирали неправильний бій. Це було головною помилкою їх життя. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в липні, звучить добре", – заявив Дана Вайт.