В UFC підтвердили дату третього бою МакГрегор – Пор'є
Конор МакГрегор та Дастін Пор'є влаштують третій бій в рамках UFC. В Промоушені вже підтвердили, що цей бій відбудеться.
Джерело:UFC
Інформацію про те, що Дастін Пор'є та Конор МакГрегор проведуть третій бій підтвердив президент UFC Дана Вайт. Про це його спитали під час пресконференції.
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Цей бій відбудеться в липні 2021 року. Пор'є дав згоду на його проведення.
"Мене запитували про Дастіна. Він сам вибрав цей бій і це дуже розумно з його боку. Це і потрібно було зробити. Це великий бій для нього, хлопець важко працював все своє життя, всю кар'єру, щоб опинитися в такій позиції. Є приклади інших бійців, які, опиняючись в подібній ситуації, вибирали неправильний бій. Це було головною помилкою їх життя. Цілком ймовірно, що бій відбудеться в липні, звучить добре", – заявив Дана Вайт.
- Для Пор'є та МакГрегора це буде третій бій в рамках UFC.
- Перший раз вони зустрілися в октагоні 27 вересня 2014 року на UFC 178. Тоді МакГрегор переміг ще у першому раунді.
- 24 січня 2021 року вони провели другий бій. І цього разу Пор'є взяв реванш, відправивши закривавленого МакГрегора в нокаут.
- Після цього Пор'є заявив, що готовий до третього бою в МакГрегором.
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